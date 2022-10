Valentina Ferragni in love? Fermi tutti: “Pablo è l’unico uomo della mia vita”

Valentina Ferragni innamorata di un altro dopo Luca Vezil? Vi raccontiamo come stanno le cose dopo il gossip sul presunto nuovo fidanzato della sorella di Chiara Ferragni, fresca di rottura e di rivelazione: “Pablo è l’unico uomo della mia vita…“

Valentina Ferragni spazza via i gossip con una “rivelazione”

Foto Instagram | @lucavezil

Valentina Ferragni spazza via tutti i gossip su un presunto nuovo amore dopo la rottura con Luca Vezil e sui social fa una rivelazione per mettere tutti a tacere.

Di cosa si tratta? Smentendo le voci di un flirt in corso con un attore (di cui vi diremo tra poco), la sorella di Chiara Ferragni ha scelto le sue Instagram Stories per chiarire come stanno le cose: la foto del suo cane e un messaggio rivolto ai maliziosi spiega che sì, c’è solo l’adorabile cucciolo nella sua vita!

“A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news“.

Chi è l’attore che i gossip accostano a Valentina Ferragni

La storia Instagram di Valentina Ferragni arriva a spegnere i rumors sul presunto nuovo fidanzato, l’attore spagnolo 19enne Alvaro De Juana, volto della serie Élite. Stando alle cronache rosa delle ultime ore, i due si sarebbero conosciuti a Ibiza durante l’estate, ma la Ferragni nega senza se e senza ma, stretta nel posto appena conquistato tra i single d’oro…