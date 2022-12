Valentina Ferragni, la verità sulla fine con Luca Vezil finalmente svelata

Dopo mesi di silenzio e rumors sul suo essere single o no, arriva lei, Valentina Ferragni, a dire la sua verità su come sono andate le cose con il suo ex fidanzato Luca Vezil. Una rivelazione che approda sulle colonne delle cronache rosa per zittire quanti, in queste settimane, hanno immaginato chissà quale strano orizzonte dietro l’addio.

Il motivo della rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Foto Shutterstock | Mauro Del Signore – Valentina Ferragni

Dopo lo shock iniziale di vederla tornare nell’olimpo dei single d’oro, tanti si sono chiesti come mai sia finita la storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Sembravano innamorati più che mai e invece, anche per loro, è arrivata la pagina “The end”.

9 anni di relazione sfumati con un clamoroso finale che ora sembra proprio arrivato al bivio della verità: cosa è successo davvero nella ex coppia? A raccontarlo sarebbe stata proprio la sorella di Chiara Ferragni e ora… siete curiose di saperne di più? Ora vi diciamo di più…

Il chiarimento su come siano andate le cose tra Valentina Ferragni e l’ex fidanzato sarebbe arrivato via Instagram, attraverso le risposte della diretta interessata alle domande dei suoi follower.

Ammettiamolo: quando i vip si lasciano resta sempre la curiosità di cosa sia davvero successo dietro le quinte della rottura, e adesso possiamo dire che sì, a mollare Luca Vezil è stata proprio Valentina Ferragni.

Ecco cosa ha detto ai fan via social proprio in merito alla fine della lunga storia d’amore tra lei e il suo ex:

“Come coppia c’erano degli alti e bassi. Personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno, ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa stare più bene, stai già meglio”. Darle torto su questa riflessione? Impossibile. Ah, dimenticavamo: non c’è nessuno adesso nel suo cuore, se non il suo amatissimo Pablo…