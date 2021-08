Bellissima e sensuale, la sorella minore di Chiara Ferragni ruba la scena con un mini dress total white dal taglio decisamente audace, a conferma che i vestiti cut-out sono in cima alle preferenze delle nostre celeb.

Non è la prima volta che Valentina Ferragni sconvolge con i suoi look, ecco alcuni che ci hanno fatto urlare wow!

Scopriamo il vestito di Valentina Ferragni e dove possiamo trovarlo!

L’abito di Valentina Ferragni è un’ode alla femminilità

Spesso vittima di body shaming sui social, Valentina Ferragni ha sempre ammesso di amare (giustamente) le sue forme e sentirsi bene con il suo corpo, e in questa estate 2021 continua a postare foto che mettono in luce non solo la sua bellezza ma anche il suo incredibile stile.

Mentre si trovava in vacanza a Ischia, è stata immortalata durante la magica ora del tramonto mentre indossa un mini dress total white davvero superlativo. Si tratta di una creazione di Amazuìn, il brand italiano di swimswear che propone outfit per donne decise e dinamiche e che non hanno paura di osare con la sensualità.

Nello store online del brand, il vestito è disponibile anche nella sua versione nera e costa 245 euro.

Taglio cut out e lacci incrociati, come vuole la tendenza del momento

Il mini dress avvolge la silhouette e scolpisce il corpo grazie a un gioco di cut-out e un intreccio di lacci regolabili che personalizzano l’abito e la sua vestibilità, donandogli un tocco fresco e sensuale in stile anni ’90. Realizzato 100% made in Italy, le maniche dell’abito sono removibili, per un look ancora più estivo.

Dato che il minidress è il pezzo di tendenza che ogni donna deve avere nell’armadio, Valentina in barba agli haters, ci dimostra ancora una volta che ogni donna deve sentirsi libera di osare con lo stile e con la moda, indossando ciò che ci fa stare bene e rende felici, qualunque forma abbia il nostro corpo.

Non è la prima volta che Valentina indossa una creazione del brand.

Mentre si trovava in vacanza a Ibiza ha indossato un costume total black che riprende lo stile dell’abito, caratterizzato da lacci incrociati, come vuole la tendenza swimwear di questa estate e taglio cut out, altro grande protagonista sulle spiagge italiane.