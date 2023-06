Vacanze per over 70, le più belle (e sicure) mete in Italia

Come includere i nostri cari over 70 durante le vacanze estive? Per loro esistono programmi speciali, rilassanti e adatti ad ogni esigenza.

La pandemia ha indubbiamente sconvolto le nostre esigenze e creato preoccupazioni riguardo ai viaggi, ma ciò non significa che dovremmo privare i nostri familiari anziani delle gioie di una vacanza in compagnia. Esistono soluzioni e consigli per organizzare viaggi per anziani in Italia in modo sicuro e rilassante, che vanno da quelli organizzati per single a soggiorni specificamente pensati per le esigenze di gruppi over 70.

Quando si pianificano vacanze per persone over 70 in Italia, la scelta della destinazione gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la salute. È importante pianificare attentamente ogni fase del viaggio e selezionare una meta che possa soddisfare le esigenze di assistenza degli anziani in vacanza. A meno di eccezioni, è consigliabile non puntare su destinazioni troppo lontane per evitare situazioni di stress e affaticamento dovuti a lunghi spostamenti.

Vacanze over 70, i fattori da tenere assolutamente in considerazione durante l’organizzazione

La temperatura è un fatto cruciale nella scelta della meta per le vacanze delle persone over 70 in Italia. Durante l’estate un clima mite è l’ideale: è importante evitare destinazioni troppo calde o troppo fredde, al fine di non esporre gli anziani a rischi inutili per la loro salute. È fondamentale anche considerare il tempo necessario per il loro adattamento a nuovi ambienti e situazioni: più ne richiedono per abituarsi ai cambiamenti, più lungo dovrebbe essere il soggiorno, generalmente compreso tra 7 e 15 giorni.

Quando si organizzano vacanze che includono persone over 70, la scelta del mezzo di trasporto riveste un ruolo cruciale. L’automobile rappresenta spesso la soluzione ideale, consentendo di organizzare autonomamente ogni tappa del viaggio e offrendo la possibilità di fermarsi in qualsiasi momento per far fronte alle diverse esigenze. Tuttavia, grazie ai viaggi organizzati per single e all’opera dei tour operator specializzati nel settore degli anziani, è possibile beneficiare di vacanze pensate su misura, con servizi di autobus idonei.

Le mete italiane più adatte per i viaggi in compagnia di anziani

Le mete estive adatte per le vacanze degli anziani autosufficienti sono molteplici. Volendo evitare a tutti i costi le località turistiche affollate, i piccoli borghi marinari dei vari golfi costieri italiani rappresentano una scelta ideale per chi desidera godere di splendide passeggiate tra viuzze ricche di storia e tradizione.

Le località di mare del Sud Italia, come il Salento e la splendida Calabria, sono destinazioni altamente consigliate per organizzare vacanze rilassanti. Le zone di montagna, invece, offrono aria pulita che può essere particolarmente benefica per gli anziani affetti da cardiopatia, diabete o problemi alla tiroide.