Vacanze con gli animali: consigli per portare cane e gatto in albergo o in campeggio

Vacanze dietro l’angolo, e Fido? Se le vacanze in famiglia includono anche gli amici pelosi, gli animali domestici, meglio preparare il viaggio con attenzione scegliendo le mete migliori e seguendo i consigli utili per portare il cane o il gatto con sé in albergo o in campeggio. Ecco qualche informazione e suggerimento preziosi per rendere la vacanza a prova di “amori a quattro zampe”!

Scegliere la meta per una vacanza con gli amici a quattro zampe

La prima cosa da fare, in vista di una vacanza con gatti e cani al seguito, è scegliere la meta. I viaggiatori “pelosi”, infatti, richiedono qualche attenzione in più nella scelta. Mare, montagna, campagna o lago, non importa, basta informarsi in anticipo sulle regole del luogo di destinazione e sui servizi offerti.



Innanzitutto, meglio preferire le località di villeggiatura “amiche degli animali”, che dispongono di strutture, pubbliche o private, aperte anche a loro. Individuata la meta, non resta che scegliere la location: che sia albergo o campeggio, è importante accertarsi che gli amici a quattro zampe siano i benvenuti!



Anche in Italia, come nel resto d’Europa, fortunatamente, esistono sempre più alberghi, campeggi, spiagge e lidi in cui i cani e i gatti sono ammessi.



Cosa mettere in valigia?

Oltre ai propri bagagli e al kit da portare in vacanza per un’estate al top, la valigia di Fido o di Micio va fatta con altrettanta accuratezza. Nel corredo da viaggio degli animali domestici non possono mancare: il libretto sanitario, le sue ciotole e il suo cibo, la lettiera, se si tratta di Micio, la paletta e i sacchetti, se si tratta di Fido, alcuni oggetti familiari per l’animale, come una coperta o il gioco preferito. Infine, se i vostri animali devono assumere farmaci, ricordatevi di metterli in valigia.



Consigli per il viaggio

Il primo consiglio, per rendere la vacanza e il tragitto verso il luogo di villeggiatura più sereni per i nostri pelosetti, è abituare l’animale domestico, fin da cucciolo, a viaggiare con il resto della famiglia. In questo modo vivrà le trasferte con maggiore tranquillità (ma ricordate il trasportino).



Se si viaggia in auto, è importante rispettare i suoi tempi e suddividere il tragitto con pause frequenti per permettere all’animale di sgranchirsi le zampe, fare i propri bisogni, mangiare e bere. Allo scopo, meglio tenere sempre a portata di mano acqua, cibo e relative ciotole.



Alcune buone abitudini, per non rischiare di scombussolare l’amico a quattro zampe, non dovrebbero cambiare, nemmeno in estate e in vacanza: fondamentale la passeggiata quotidiana, che non può mai mancare, così come i pasti che dovrebbero avvenire in orari simili a quelli a cui è abituato anche a casa.

Prima di partire, non dimenticate di verificare che il vostro amico a quattro zampe sia in regola con le vaccinazioni e consultate un veterinario, così da essere certi che cane o gatto siano in condizioni di salute ottimali per affrontare una vacanza lontano dalla sua routine…