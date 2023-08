Vacanze al mare: i numerosissimi benefici per il nostro corpo. Un toccasana per la salute

Le vacanze al mare non sono solo divertimento per grandi e piccini ma anche un toccasana per la salute. Il mare ha infatti diversi benefici.

Tantissime persone decidono di trascorrere le vacanze al mare in famiglia, con gli amici o in coppia. Non si tratta solo di una scelta fatta per divertirsi e rilassarsi al sole o in acqua, ma anche perché fa bene al corpo. Il mare è infatti un toccasana per la salute e che si è visto fare bene in tantissimi modi. Secondo la scienza si può definire un vero e proprio farmaco potente contro tanti disturbi e malattie.

Tutti i benefici per il corpo delle vacanze al mare

Secondo la scienza e numerose ricerche il mare è un vero toccasana per la salute. Al pari di un farmaco può agire contro diversi disturbi come allergie respiratorie, ipotiroidismo, artrosi, depressione, anemie, malattie ginecologiche, reumatiche, psoriasi e rachitismo.

Sono tantissimi i benefici del mare:

Fare un bagno in acqua permette di rilassare i muscoli e sciogliere eventuali contratture

e sciogliere eventuali contratture L’acqua di mare permette di riattivare la circolazione , quindi è efficace per chi soffre di problemi come vene varicose oppure per le donne in gravidanza che spesso si ritrovano con gambe, caviglie e piedi gonfi

, quindi è efficace per chi soffre di problemi come vene varicose oppure per le donne in gravidanza che spesso si ritrovano con gambe, caviglie e piedi gonfi Ha un potere drenante , grazie alla presenza dei sali minerali

, grazie alla presenza dei sali minerali Permette di dimagrire , grazie alla presenza del sale, che stimola il metabolismo; sono conclamati i benefici sul peso di una camminata sulla sabbia oppure dentro l’acqua fino all’altezza delle ginocchia

, grazie alla presenza del sale, che stimola il metabolismo; sono conclamati i benefici sul peso di una camminata sulla sabbia oppure dentro l’acqua fino all’altezza delle ginocchia L’aria di mare, ricca di cloruro di sodio e di magnesio, iodio, calcio, potassio, bromo e silicio, è un portento per l’apparato respiratorio di adulti e bambini ; permette infatti di tenere bronchi e polmoni in salute, libera il naso eliminando allergeni e agenti inquinanti e consente al corpo di guarire più in fretta da asma e bronchite

; permette infatti di tenere bronchi e polmoni in salute, libera il naso eliminando allergeni e agenti inquinanti e consente al corpo di guarire più in fretta da asma e bronchite È utile contro la depressione e la tristezza , eliminando l’ansia e lo stress: il rumore delle onde permette di far rilasciare al nostro cervello dopamina e serotonina. Inoltre, camminare a piedi nudi fa stare bene tutto il nostro corpo ma anche la mente, perché la pianta del piede è ricca di terminazioni nervose

, eliminando l’ansia e lo stress: il rumore delle onde permette di far rilasciare al nostro cervello dopamina e serotonina. Inoltre, camminare a piedi nudi fa stare bene tutto il nostro corpo ma anche la mente, perché la pianta del piede è ricca di terminazioni nervose Il colore blu, predominante al mare, rilassa e rende sereni e tranquilli

La sabbia rende la pelle più bella perché agisce come scrub naturale contro le cellule morte; l’acqua di mare, ricca di magnesio, rende la pelle elastica; i sali minerali agiscono come anti age per la pelle

perché agisce come scrub naturale contro le cellule morte; l’acqua di mare, ricca di magnesio, rende la pelle elastica; i sali minerali agiscono come anti age per la pelle Il sole permette di accumulare vitamina D , che non si può introdurre con l’alimentazione. Questa vitamina aiuta la salute di pelle e ossa e migliora le funzioni mentali

, che non si può introdurre con l’alimentazione. Questa vitamina aiuta la salute di pelle e ossa e migliora le funzioni mentali La luce del sole consente di accumulare melatonina e quindi di avere un sonno più sereno

Insomma fare le vacanze al mare non solo regalerà dei giorni di spensieratezza e divertimento, ma anche tantissimi benefici al proprio corpo e alla propria mente, in maniera naturale e a costo zero.