Le uova di Pasqua più belle da regalare ai bambini

Un’altra Pasqua super casalinga è proprio qui dietro l’angolo. Quale modo migliore di allietare questa giornata, ancora una volta all’insegna delle restrizioni purtroppo, se non attraverso delle buone e coloratissime uova di Pasqua?

Anche per quest’anno ne abbiamo di tutti i gusti, per accontentare grandi e piccini. Dalle classiche confezionate della grande distribuzione, che non passano mai di moda e che rendono i bimbi super felici, con le loro soprese tutte da montare, a quelle artigianali, che sono invece delle vere e proprie opere d’arte, che quasi dispiace mangiare.

Oggi quindi vi presentiamo una selezione di uova, artigianali e non, che faranno felici tutti i vostri cari, piccoli e grandi.

Uova di Pasqua confezionate

Le uova di Pasqua della grande distribuzione hanno segnato l’infanzia di tutti noi. Sono quel classico intramontabile di cui proprio non si riesce più a fare a meno. E poi, grazie alla loro reperibilità, sono perfette anche per i regali dell’ultimo minuto.

Kinder, le uova di pasqua per antonomasia

L’uovo di Pasqua per antonomasia, il primo a cui si pensa quando comincia ad arrivare il periodo pasquale. Tanto amato dai bambini (e anche dai grandi, diciamo la verità) grazie al suo doppio strato di cioccolato e alle soprese componibili. Con l’uovo Kinder non ci sono possibilità di sbagliare, andrete sempre sul sicuro.

La versione fashion di Chiara Ferragni

Come non citare l’uovo super fashion di Chiara Ferragni? Sul web ha fatto già impazzire grandi e piccini e sta andando sold out praticamente ovunque. Piacerà tantissimi ai vostri piccoli e , perché no, alle vostre fidanzate. Brava Chiara, ben fatto, anche questa volta.

Provate anche Lindt

Altro classicone della grande distribuzione, con cui non si sbaglia davvero mai è l’uovo Lindt. Lindt propone da sempre tantissime varietà di uova che incontrano davvero i gusti di tutti. Per questa Pasqua 2021 Lindt ha poi proposto l’uovo al pistacchio, non potete decisamente perderlo.

Uova di nicchia e DIY

A Pasqua però sarà bello stupire i vostri cari anche con uova più artigianali e di nicchia, piccole creazioni artistiche di cioccolato. Ecco quindi alcune di quelle che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

Gallo goccia di Ernst Knam

Una vera e propria chicca per gli occhi e per il palato. Stiamo parlando del Gallo goccia di Ernst Knam, un simpatico uovo in cioccolato fondente Perù Pachiza 70% con inserti di cioccolato bianco e decorazioni in pasta di zucchero. Potrete presentarlo ai vostri bimbi in una scatola regalo trasparente, per far ammirare loro il galletto in tutta la sua bellezza.

Foto Ernst Knam

Tropical Martesana

Anche qui abbiamo a che fare con un piccolo capolavoro di pasticceria. Martesana Milano ha fatto incontrare e sposare le classiche uova artigianali con la frutta tropicale. Il risultato? Tre pezzi che faranno letteralmente impazzire i vostri bambini: uovo Cioccococco, uovo Martesananas e uovo Fragolosona. Imperdibili!

Foto Martesana Milano

Unicorn Egg

Se invece volete provare a cimentarvi direttamente nella decorazione delle uova DIY, Madame Loulou Creations ha caricato sul suo canale Youtube un tutorial per realizzare un magico uovo di cioccolato a forma di unicorno decorato con pasta di zucchero colorata.