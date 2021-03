Pasqua si avvicina ed è giunto il momento di comprare le uova di Pasqua da regalare ad amici e parenti. Anche per quest’anno i giorni di festa non potremmo trascorrerli come vorremmo, quindi con tutta la famiglia, gli amici e i parenti, a causa delle restrizioni. Nonostante ciò, però, possiamo mantenere la tradizione dell’uovo di Pasqua e scegliere i migliori prodotti da regalare alle persone più care. Non solo bambini, infatti l’uovo di Pasqua continua ad essere uno dei regali più apprezzati della festività.

Per il 2021 l’uovo più apprezzato sembrerebbe essere proprio quello di Chiara Ferragni in collaborazione con Dolci Preziosi. All’elenco delle migliori uova di Pasqua, però, non possono assolutamente mancare i prodotti firmati Ferrero Rocher, Lindt e Baci Perugina! Tra i migliori prodotti non possiamo non citare le uova di Pasqua artigianali più amate del momento. Dal cioccolato al latte al cioccolato extra fondente, andiamo alla scoperta delle migliori uova di Pasqua da regalare nel 2021.

Uova di Pasqua 2021 per adulti: le migliori da acquistare

Tra le migliori uova di Pasqua del 2021 risaltano senza dubbio i brand più famosi, tra cui Lindt, Baci Perugina e Ferrero Rocher. Le proposte accontentano tutti, infatti è possibile acquistare l’uovo al cioccolato al latte fino ad arrivare ad un gusto extrafondente. Se preferite il cioccolato bianco, il migliore rimane senza dubbio il Galak, uno dei più famosi e amati da grandi e bambini. Per gli amanti del pistacchio, invece, non perdetevi l’uovo Lindor Pistacchio, una vera e propria delizia!

Nonostante le sorprese siano dedicate ai piccoli di casa, l’uovo di Pasqua della Kinder rimane uno dei preferiti anche dai più grandi. Quindi se una vostra cara amica è amante della cioccolata Kinder, apprezzerà sicuramente l’uovo di Pasqua di Barbie o delle principesse Disney!

Una novità apprezzata dai grandi è l’uovo di Pasqua al cioccolato al latte finissimo firmato Nestlé Smarties: il goloso guscio di cioccolato racchiude all’interno una sorpresa e una confezione di Smarties mini, una vera e propria bontà!

Uova di Pasqua da regalare: i prodotti artigianali 2021

Le uova di Pasqua artigianali sono sempre molto apprezzate, sia per il gusto che per la qualità del prodotto. Il budget è sicuramente più alto rispetto ai classici prodotti da reperire facilmente al supermercato, ma se desiderate fare bella figura con un uovo di Pasqua 2021 artigianale allora vi suggeriamo i migliori prodotti del momento.

Stanno avendo un grande successo le uova di cioccolato firmate La Perla: uno dei più amati della linea “Le Decorate” è al gusto Tiramisù, un uovo tutto particolare e diverso dal solito. Per gli amanti del cioccolato fondente, invece, potreste prendere in considerazione l’uovo di Ernst Knam: è multicolor perché decorato con la tecnica “brush”, quindi non solo è buono da mangiare, ma è anche super scenografico!

Per chi è alla ricerca di un uovo di Pasqua artigianale innovativo e originale, non possiamo non suggerirvi l‘Easter Bomb di Paolo Griffa: l’uovo è a forma di bomba (con tanto di miccia) e all’interno della scatola è possibile trovare il martello di legno e una base di supporto.

Quest’anno vengono sempre più apprezzati i prodotti al pistacchio, ecco il motivo per cui è possibile trovare in commercio tantissime uova di Pasqua al pistacchio. La scelta è ampia, ma uno dei migliori rimane l’uovo di Pasqua firmato Bodrato, l’uovo fondente ricoperto da cioccolato bianco al pistacchio e granella.

Non vi resta che scegliere il gusto da voi preferito e acquistare l'uovo di cioccolato per festeggiare al meglio la Pasqua 2021!