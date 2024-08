Uomo o donna, scoperto a chi giova di più l’esercizio fisico: davvero curioso

Tutti riconosciamo che l’esercizio fisico fa bene alla salute. Non importa cosa si faccia, l’importante è muoversi poiché farlo può aiutare il mantenimento della salute e del benessere. Inoltre se associato ad una dieta sana, fare sport può aiutarci a non avere tutta una serie di problemi e malattie, può aiutarci a mantenere le nostre ossa forti, i nostri muscoli allenati e il nostro cuore in forma.

Insomma, sia che vogliate perdere peso e sia che vogliate semplicemente stare bene con voi stessi, l’esercizio fisico può aiutarvi. Dopo una lunga giornata di lavoro non c’è miglior modo per scaricare stress e tensione se non con della sana attività sportiva. Molti però si chiedono se l’attività sportiva possa avere impatti diversi su uomini e donne. Ebbene c’è uno studio al riguardo che svela un aspetto curioso: sembra che sia solo una delle due categorie a beneficiare di più. Se vuoi sapere qual è delle due e perché, continua a leggere!

Cosa ha rivelato lo studio

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology e ha portato alla luce un dato sorprendente: a parità di tempo dedicato all’attività fisica, le donne traggono benefici maggiori rispetto agli uomini, in particolare per quanto riguarda la salute cardiovascolare. L’indagine ha coinvolto oltre 412.000 adulti, seguiti per un periodo di oltre 20 anni.

Durante questo arco di tempo, i ricercatori hanno registrato le abitudini di esercizio fisico dei partecipanti, insieme alla loro incidenza di malattie e tassi di mortalità. I risultati sono stati chiari: nelle donne che praticavano attività fisica regolarmente, la mortalità cardiovascolare è calata del 36%, mentre negli uomini il calo è stato del 14%.

Un altro aspetto interessante emerso dallo studio è la quantità di esercizio necessaria per ottenere una riduzione significativa del rischio cardiovascolare. Alle donne bastavano due ore e venti minuti di attività fisica settimanale piuttosto intensa per ridurre il rischio del 18%. Gli uomini, invece, avevano bisogno di cinque ore per raggiungere una riduzione analoga. Questa disparità non si limita solo agli esercizi di resistenza o aerobici, ma si estende anche agli sport di forza, come il sollevamento pesi, dove le donne mostrano ancora una volta un vantaggio in termini di benefici ottenuti rispetto al tempo dedicato.

Alla luce di questi risultati, diventa cruciale promuovere l’esercizio fisico tra le donne. Nonostante i benefici comprovati, molte donne rimangono meno attive rispetto agli uomini. Una maggiore consapevolezza dei vantaggi specifici che l’attività fisica offre al sesso femminile potrebbe incentivare un numero maggiore di donne a impegnarsi in un regolare programma di esercizio fisico. Questo non solo migliorerebbe la loro salute cardiovascolare, ma potrebbe anche contribuire a una maggiore longevità e a una migliore qualità della vita.