Uomini e Donne, scoppia la crisi per la coppia più amata: screzi in vacanza

Uomini e Donne sta per riaprire i battenti con una nuova stagione in cui ci saranno altri protagonisti pronti a cercare l’amore, tanto nel trono classico quanto in quello over.

Nella scorsa stagione tante sono state le coppie che si sono formate e che a distanza di mesi appaiono ancora felici e innamorate. Fra queste figurava una che ha fatto sognare il pubblico ma che ora sta affrontando una crisi per via di screzi in vacanza.

La coppia più amata di Uomini e Donne in crisi: ecco di chi si tratta

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono usciti insieme dal parterre di Uomini e Donne e sono apparsi molto innamorati e felici, pronti a portare avanti la loro relazione in modo maturo e serio.

Hanno parlato anche di cose importanti come matrimonio o voglia di allargare la famiglia. Si sono tatuati la data “23 aprile”, giorno in cui si sono scambiati il primo bacio, hanno conosciuto le rispettive famiglie, fatto vacanze insieme. Nessuno si sarebbe aspettato che proprio loro due stessero affrontando una crisi.

Ad insospettirsi è stato un utente che ha scritto agli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano segnalando che dai social della coppia fossero sparite le foto insieme e chiedendosi se fosse successo qualcosa. Proprio Verza e Marzano hanno trascorso del tempo in spiaggia con Asmaa e Cristiano e hanno raccontato cosa hanno notato.

Deianira Marzano ha detto: “Ci sono stai anche in vacanza dei giorni in cui sono stati bene ed altri che per del tempo non si parlavano molto. Ci sono stati degli screzi, più che altro caratteriali. Sicuramente si vedranno per chiarirai ma per ora stanno ognuno per conto suo. Speriamo in meglio, sono una bella coppia”.

Marzano ha anche aggiunto che spera che la coppia superi questa crisi. Anche Verza ha detto la sua, scrivendo: “Se proprio lo volete sapere l’ultimo giorno con noi sulla spiaggia non si sono proprio parlati. Detto ciò, spero che chiariscano. Non sono persone che lavorano sui social, che hanno la necessità di inventare”.

Insomma, secondo Verza i due non avrebbero bisogno di creare “teatrini” e fingersi single solo per rientrare nel programma che sta per riaprire i battenti, ipotesi sollevata da tantissimi utenti. Fra l’altro proprio Cristiano aveva dichiarato che, seppure avesse avuto la possibilità, non sarebbe tornato a Uomini e Donne.