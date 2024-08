Uomini e Donne, la trasformazione radicale della ex bellissima tronista: irriconoscibile dopo 20 anni

Uomini e Donne è un programma che, oltre a permettere di trovare seriamente l’amore, consente anche di ottenere un’immediata fama. Tantissimi ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, acquisiscono tantissimi follower su Instagram, iniziando così la loro attività di influencer e content creator. È accaduto, ad esempio, ai protagonisti dell’ultima edizione che non mancano di postare video, foto e contenuti delle proprie vacanze o delle proprie vite di coppia o insieme alle proprie famiglie.

Quando ancora i social non erano così virali come oggi, i protagonisti di Uomini e Donne diventavano allo stesso modo famosi: ospitati in discoteche e locali, testimonial di brand di moda e percettori di ricchi guadagni. Uno di questi è stata una bellissima e amatissima ex tronista che però, a distanza di circa 20 anni dalla partecipazione al programma, ha subito un cambiamento incredibile e radicale. Eccola oggi, irriconoscibile.

L’ex tronista di Uomini e Donne che ha subito una trasformazione radicale

Bellissima e famosissima, questa ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il luccicante mondo dello spettacolo, per dedicarsi ad una vita più semplice. Allo stesso modo anche il suo aspetto è cambiato decisamente. Ha abbandonato la lunga chioma castana, dando un taglio definitivo. Ora, con capelli corti ed una consapevolezza maggiore, la donna si sente felice della scelta che ha fatto. Si tratta di Paola Frizziero, nota al pubblico perché è stata ad Uomini e Donne nel periodo 2006-2008, dov’è stata una delle corteggiatrici di Salvatore Angelucci e spesso in lite con Karina Cascella.

In un’intervista la donna, che ora ha 40 anni, ha confessato che ha partecipato a Uomini e Donne per incontrare l’amore ma che l’ha trovato davvero solo dopo l’incontro con la fede. Infatti, è sposata con Francesco ed è diventata mamma. Ma proprio con l’incontro con la Madonna ha capito che doveva abbandonare quel mondo effimero pieno di soldi e successo, per dedicarsi ad un’esistenza più semplice.

Ha infatti confessato: “La Madonna mi ha preso per i capelli, ho ricevuto la grazia della liberazione e della guarigione: dal mio egoismo, dalla tristezza e dalla mia depressione”. E ancora: “La guarigione anche da quelle cose che erano importanti, i vestiti che amavo per vanità, ho capito che non erano davvero importanti, ma la bellezza del cuore è quello che conta di più. Grazie a Dio, ho incontrato anche un marito che non se ne frega di tutto questo, mi guarda dentro“.

Inoltre ha aggiunto che Dio le ha dato molto di più di quello che aveva con il successo: “Mi ha dato una famiglia meravigliosa e anche un lavoro meraviglioso, oggi insegno, quel ‘sia fatta la sua volontà’ all’inizio mi spaventava, poi è diventato, insomma, come dire…” Infatti, Paola Frizziero ha capito che era arrivato per lei il momento di andare a Medjugorie per imparare ad aprire il suo cuore e curare la sua irascibilità.

Per lei, quel luogo è stato il punto di non ritorno: “Medjugorje è tutto, è vita. Non posso vivere senza. Senza la preghiera del Rosario non si può vivere la quotidianità. Ho imparato a pregare, non sapevo nemmeno cosa fosse. Con mio marito prego e ritroviamo tutto lo spirito che c’è qui“. Una nuova bellezza è quella che connota ora l’ex protagonista di Uomini e Donne, felice dell’incontro che ha avuto e della vita semplice e pura che vive ora.