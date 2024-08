Uomini e Donne, è ufficiale: torna dopo 6 anni di assenza, fan felicissimi

Uomini e Donne fan felicissimi. Ecco il ritorno tanto desiderato. In molti lo stavano aspettando: dopo 6 anni è ufficiale

Sono tanti gli ammiratori del dating show targato Mediaset che fremevano per avere questa notizia. Pareva impossibile, e invece sembra che potrebbe essere proprio così. Trascorso più di un quinquennio da quando è stato trasmesso l’ultima volta, gli ultimi rumors pare stiano parlando di una sua rimessa in onda.

Quel che è certo è che all’epoca i protagonisti di “Uomini e Donne” fecero parlare tanto di sé. Le loro storie, però, sono durate molto poco terminato lo show e questo ha alimentato le chiacchiere. Adesso, però, sembra arrivato il momento della svolta. Possibile che rivedremo ancora una volta in tv questa variante del dating show più visto di sempre? Cerchiamo di capire meglio.

Uomini e Donne e il trono più richiesto: il ritorno

In quest’epoca caratterizzata da grandi cambiamenti in Mediaset potrebbe esserci un ritorno al passato. Cercando di ampliare il suo pubblico e di rendere più ampia la platea dell’interesse verso il colosso della televisione privata, la dirigenza di Canale5 potrebbe optare per il ritorno di un dating show dedicato anche agli omosessuali.

L’ultima edizione dedicata al mondo LGBT è stata nel 2017-2018 ed è stata preceduta solo da quella nel 2016-2017. In entrambi i casi gli show hanno appassionato milioni di italiani, e chissà che nel prossimo futuro non accada lo stesso? Al momento non sembra esserci nulla di certo.

I rumors ci sono ma adesso andando sul sito della Witty non sembra esserci alcuna indicazione in merito. Chissà forse i casting per “Uomini e Donne” trono gay condotto da Maria De Filippi partiranno successivamente? Quel che sembra certo è la voglia di Mediaset di dare una possibilità a tutti di trovare il vero amore.

Ancora ben presenti nella mente dei telespettatori del suddetto programma sono i primi due tronisti gay: Alex Migliorini che scelse Alessandro D’Amico e Claudio Sona che optò per Mario Serpa. La domanda resta quindi una soltanto: chi sarà il terzo tronista di “Uomini e Donne” trono gay? E poi, ci sarò anche una variante per lesbiche?

Al momento le domande dei fan continuano ad essere tante e si vanno ad aggiungere a quelle che riguardano il Trono classico e quello over. In dubbio, infatti, è la presenza sia di Ida Platano vittima della delusione ricevuta da Mario Cusitore e della stessa Gemma Galgani che pare, invece, aver trovato l’amore con un uomo più giovane.

Sarà vero? Agli ammiratori non sembra che aspettare l’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne” per avere le risposte giuste.