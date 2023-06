Uomini e Donne, colpo di scena: tornano insieme? Pubblico in visibilio

Un ritorno di fiamma per una delle coppie più amate della trasmissione? L’indiscrezione fa sognare i fan.

Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate le principali trasmissioni tv si concedono una pausa, per poi tornare in onda in autunno con nuove edizioni. E Uomini e Donne è stato uno dei primi programmi a salutare il pubblico a metà maggio, pur avendo trasmesso la versione ‘story’ fino alla fine del mese. Una nuova stagione del dating show partirà come di consueto a settembre, ma l’attenzione del pubblico nei confronti dei protagonisti del programma non si è certo interrotta.

In particolare, nei giorni scorsi, ad attirare l’attenzione ci ha pensato un’indiscrezione relativa a un’amatissima ex coppia nata proprio nello studio di Canale 5. Una coppia ‘scoppiata’ da un bel po’ di tempo, ma che potrebbe essersi riavvicinata di recente. A lanciare l’indiscrezione è stata la blogger esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle stories del suo canale Instagram ha condiviso la segnalazione di un utente. Cosa è successo nello specifico?

Uomini e Donne, il colpo di scena lascia i fan sbigottiti

Era il febbraio del 2021 quando Davide Donadei, al termine del suo percorso sul trono, ha deciso di lasciare la trasmissione con Chiara Rabbi (che preferì alla corteggiatrice ‘rivale’ Beatrice Buonocore). Una storia d’amore puro, quella nata tra i due protagonisti del trono classico, fatta di cose semplici e progetti importanti, ma improvvisamente la favola è giunta al capolinea.

Nell’estate del 2022 si sono lasciati e non in ottimi rapporti: alla base della rottura, a detta dell’ex tronista, ci sarebbe stata anche l’eccessiva gelosia della Rabbi, ma quel che è certo e che i fan hanno dovuto fare i conti con la separazione della coppia. Negli ultimi giorni, però, è arrivato un colpo di scena. Dopo il tentativo di riavvicinamento (finito male) di Davide, terminata l’esperienza al GF Vip, i due potrebbero essersi nuovamente riavvicinati.

In seguito all’episodio avvenuto in un locale, nel quale l’ex tronista avrebbe visto Chiara baciare un altro uomo dopo aver baciato lui, la situazione tra i due sembrava irrecuperabile. Fino poche ore fa. Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di una followers, che avrebbe visto la Rabbi in compagnia della mamma di Davide. Erano “Super sorridenti, quindi sono ufficialmente tornati insieme” ha scritto la ragazza, che racconta di aver visto l’ex corteggiatrice con l’exsuocera all’uscita di un supermercato.

Dell’avvistamento, però, non ci sono foto e al momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato le voci di un presunto ritorno di fiamma. Non ci resta che attendere per scoprire se si tratta di una semplice indiscrezione o se davvero Chiara e Davide sono riusciti a ritrovarsi. I fan, ovviamente, non possono che augurarselo.