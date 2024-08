Uomini e Donne, Brando e Raffaella spiazzano: cosa hanno fatto insieme

La bella stagione sta quasi per giungere al termine e questo vuol dire una sola cosa: il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. Tra qualche giorno, come si legge sul web, inizieranno le registrazioni della nuova stagione e finalmente, dopo tanti mesi di attesa, si potranno scoprire i nomi dei nuovi tronisti. Prima di sapere, però, chi avrà la possibilità di sedersi sul trono e trovare l’amore della propria vita, ci sono alcuni ex protagonisti del programma che fanno tanto parlare di loro.

L’edizione scorsa di Uomini e Donne ha visto nascere diverse coppie al centro studio. Non solo Gaia e Daniele, ma anche Christian e Valentina e Brando e Raffaella. Tutti e tre i percorsi non sono stati assolutamente facili per i tronisti, eppure – nonostante incomprensioni, litigi e discussioni con le rispettive corteggiatrici – sono riusciti a concludere la loro esperienza in tv nei migliori dei modi. Ed ancora oggi vivono una splendida storia d’amore.

Nessuno avrebbe scommesso su Brando e Raffaella, eppure i due piccioncini sono ancora una coppia, ma soprattutto continuano ad amarsi alla follia. È proprio sui rispettivi canali social che adorano condividere i momenti più belli della loro storia, non perdendo occasione di aggiornare i followers su come svolgono le loro giornate all’insegna del divertimento, dell’amore e, soprattutto, della ‘pazzia’.

Brando e Raffaelle lasciano senza parole: cosa ha fatto la coppia di Uomini e Donne

Il percorso di Brando e Raffaella a Uomini e Donne, come in molti ricorderanno, non è stato affatto facilissimo. Fortemente interessato anche all’altra sua corteggiatrice Beatriz, il giovane tronista ha più volte messo in discussione il carattere della giovanissima napoletana, facendo credere a tutti che non sarebbe stata lei la scelta. Invece, non è stato così. E, seppure indeciso fino all’ultimo, ha fatto ricedere la sua preferenza su di lei, iniziando una splendida storia d’amore.

Come tantissime altre coppie, anche Brando e Raffaella non perdono occasione di usare i rispettivi canali social per comunicare con il loro pubblico. E così qualche ora fa la corteggiatrice napoletana ha speso due parole sulla splendida giornata trascorsa insieme al suo amato.

“Oggi abbiamo giocato a racchettoni, fatto il bagno tutto il giorno, ci siamo addormentati al sole, riso e scherzato come solo noi sappiamo fare, abbiamo fatto aperitivo e ora andiamo a mangiare sushi”, ha scritto Raffaella, evidenziando quanto stia andando tutto a gonfie vele tra di loro.