Uomini e Donne, arriva l’annuncio ufficiale: Mediaset ha deciso

Uomini e Donne è da anni uno dei programmi più seguiti ed amati della fascia pomeridiana di Canale 5. Maria De Filippi, con professionalità ed empatia, dirige ed orchestra alla perfezione il cast dei protagonisti del programma, vale a dire i ragazzi e le ragazze che, di anno in anno si succedono sul trono con lo scopo di trovare l’amore della propria vita.

Da qualche anno, poi, il trono over composto da cavalieri e dame, sviluppa dinamiche che piacciono tanto al pubblico da casa, che segue con passione le esterne e gli appuntamenti che gli uomini e le donne decidono di fare fra di loro per conoscersi. Di recente, però, è arrivato l’annuncio ufficiale di Mediaset che ha diffuso la decisione che ha preso su Uomini e Donne e sul futuro della seguitissima trasmissione. Ecco cosa è stato stabilito.

L’annuncio ufficiale di Mediaset su Uomini e Donne

Ogni settembre, come di consueto, ripartono diverse delle trasmissioni più amate e seguite di Mediaset. Fra queste ci sono ovviamente quelle condotte da Maria De Filippi. E come a settembre ripartirà Amici, allo stesso modo comincerà anche Uomini e Donne.

Il famoso dating show, giunto ormai alla sua 29esima edizione, è molto seguito da tantissime persone che si emozionano e sognano a vedere le esterne e le discussioni in studio fra i tronisti e le troniste e le loro corteggiatrici o corteggiatori, ma anche a scoprire gli appuntamenti fra le dame e i cavalieri del parterre over, sempre commentati con attenzione dagli opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A proposito del programma, la Mediaset ha però voluto fare un annuncio ufficiale. A darne notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che, sul suo profilo Instagram, ha postato due stories. In una prima stories, Venza posta una foto che ritrae lo studio di Uomini e Donne e scrive: “Il 28 agosto parte la prima registrazione di uomini e donne.” Dunque fra pochissimi giorni verrà registrata la prima puntata del dating show e ciò significa che le troniste e i tronisti sono già stati scelti.

A questo proposito Venza ha postato un’altra stories in cui scrive: “Quest’anno sul trono troverete delle belle sorpresone!”. Non svela molto altro, però da queste parole sembrerebbe che il pubblico possa ritrovare sul trono qualche volto già visto a Uomini e Donne o in qualche altra trasmissione Mediaset. Per saperlo, bisognerà attendere i principi di settembre, quando ci sarà la messa in onda della prima registrazione.