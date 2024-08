Uomini e Donne anticipazioni: torna il cavaliere più discusso? Lui ammette: “Sono single”

Mancano ormai poche settimane all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne e il pubblico non vede l’ora di conoscere chi saranno i nuovi protagonisti che faranno parte del trono classico e del trono over. Stando alle ultime informazioni, pare che le dame e i cavalieri torneranno nello studio il 28 e 29 agosto, quando si ritroveranno a registrare le prime puntate che andranno in onda a settembre.

Per il momento i nomi di chi farà parte della trasmissione sono ancora top secret. La redazione, infatti, non ha fatto trapelare assolutamente niente per quanto riguarda la scelta dei nuovi tronisti e delle nuove troniste; così come c’è gran silenzio per quanto riguarda gli ex protagonisti del trono over. Proprio di recente, uno dei cavalieri più discussi ha ammesso di essere ancora single e pronto per rimettersi in gioco, tanto che alcuni credono che possa ritornare in studio.

Uomini e Donne 2024-25, il cavaliere torna al trono over a settembre?

Per tutta l’estate sono andate avanti numerose indiscrezioni riguardo i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. C’è chi si è fidanzato e vive una bellissima storia d’amore, come Cristiano e Asmaa, e chi invece è ancora alla ricerca di una persona con la quale vivere dei momenti. Tra di loro c’è Marcello Messina, uno dei cavalieri più discussi nel programma.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il cavaliere ha confessato di essere ancora single e di non aver trovato la donna della sua vita durante l’estate. Marcello, infatti, alla fine della stagione, non si era legato a nessuna dama, sebbene nel corso della stagione avesse avuto delle importanti frequentazioni. “Sono un single a Torino”, ha rivelato per poi parlare dei suoi impegni professionali che lo vedono spostarsi da una parte all’altra dell’Italia.

Queste dichiarazioni di Marcello fanno pensare al fatto che il cavaliere possa tornare a sedersi nel parterre del trono over dal prossimo settembre. Ricordiamo che Messina, durante la passata stagione, si è frequentato con Jasna, con la quale è uscito dalla trasmissione per poi far ritorno quando il loro rapporto si è interrotto. Qualche mese dopo ha iniziato a uscire con Jessica, ma anche questa conoscenza si è interrotta sul nascere.

Chissà se il prossimo anno sarà quello giusto per Marcello e riuscirà a trovare la donna della sua vita. Per sapere se ci sarà o meno nel parterre non resta che attendere le prime registrazioni e capire se la redazione gli darà spazio di nuovo per trovare l’amore.