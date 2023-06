Uno tira l’altro: la ricetta semplicissima dei tartufini senza cottura, delizia estiva insuperabile

Un dolce rapido e veloce da realizzare e senza nemmeno usare il forno? I tartufini al cioccolato sono la risposta.

Mangiare dolce è sempre un piacere, ma in estate l’idea di accendere il forno per farli cuocere spesso fa desistere dal prepararli.

Fortunatamente per tutti gli amanti della pasticceria esistono delle ricette che possono essere realizzate facilmente, in poco tempo e soprattutto senza dover utilizzare le alte temperature del forno. I tartufini al cioccolato sono il dolce che si presta meglio per risolvere questo problema: per realizzarli bastano pochissimi ingredienti e il loro sapore è insuperabile.

La ricetta per preparare i tartufini al cioccolato a casa

Per realizzare i tartufini al cioccolato servono solo tre ingredienti, per cui la spesa da affrontare è particolarmente ridotta e la difficoltà molto bassa; inoltre serviranno solo 15 minuti per prepararli. Ecco tutto il necessario per realizzare una porzione per 4 persone:

350 grammi dei propri biscotti secchi preferiti;

100 ml di latte;

200 grammi di cioccolato con nocciole;

A scelta si possono aggiungere del cacao amaro in polvere, dei confetti colorati oppure della polvere di cocco come topping, per dare un maggiore sapore e renderli anche più belli esteticamente.

La prima cosa da fare per preparare i dolci è tagliare il cioccolato in maniera finissima, così da sminuzzare anche le nocciole, per poi scioglierlo a bagnomaria su un fuoco bassissimo e assieme al latte. I biscotti scelti andranno tritati nel mixer e solo dopo si potrà unire il cioccolato sciolto e continuare a mescolare fino a quando il composto ottenuto sarà morbido e compatto.

Questo deve essere inoltre malleabile, poiché bisognerà dividerlo e realizzare delle palline grandi circa come una noce, che andranno poi fatte rotolare nel cacao facendolo aderire al meglio. Una volta terminati questi passaggi, si potrà posare ogni pallina su un vassoio da mettere in frigorifero per almeno un’ora. Trascorso il tempo necessario, potranno essere estratte dal frigorifero e sarà possibile decorarle a piacimento.

A questo punto i tartufini sono pronti per essere mangiati. Nel caso in cui fossero stati preparati per degli ospiti invitati a casa, l’ideale è acquistare anche dei pirottini nei quali posizionarli per ottenere un effetto molto più professionale ed elegante. Questi gustosissimi dolci possono essere serviti accompagnati anche con una bevanda fresca come un frappè o un frullato, in modo tale da contrastare il caldo dell’estate.