Unghie: lo smalto ad acqua per la tua manicure autunnale

Nails art addicted a rapporto! Per tutte le donne appassionate e amanti delle proprie unghie, che non uscirebbero mai di casa senza smalto o con un’unghia rovinata, ecco qualcosa che fa al caso vostro: tra le nuove tendenze per l’autunno 2020 arriva lo smalto ad acqua, più funzionale rispetto a quello tradizionale.

Secondo gli esperti, lo smalto ad acqua è la soluzione perfetta per tutte coloro che hanno le unghie molto fragili e che tendono a sfaldarsi: grazie alla presenza di un’alta percentuale d’acqua, il risultato è delicato e fresco, una vera tendenza da sfoggiare in autunno.

Tutto quello che devi sapere sullo smalto ad acqua

Questo tipo di smalto ad acqua è adatto per ogni occasione, soprattutto per le girls che adorano una manicure colorata senza troppi vincoli, da mostrare per qualche ora o per un giorno intero. E’ consigliato soprattutto per chi ha le unghie molto delicate, in particolare nei cambi di stagione, e per chi è attenta alle scelte clean e toxic free.

Lo smalto ad acqua ha un formula studiata appositamente senza agenti aggressivi per le vostre unghie, cosa che accade spesso quando si utilizzano smalti tradizionali o semipermanenti. Lo smalto ad acqua non necessita di solventi chimici per la rimozione: lavando bene le unghie con acqua tiepida e sapone neutro verrà via in un attimo e sarete pronte per sfoggiare altri colori pazzeschi!

Tuttavia, questo metodo di rimozione, ha alcuni svantaggi, in particolare sul colore, che avrà un look meno intenso e più delicato rispetto ad altre tipologie di smalti.

Tips per una manicure perfetta

Il team di esperte di Sally Hansen, il brand per una manicure professionale at home, ha qualche tips per voi in materia di smalti e manicure!

“Sarebbe sempre bene applicare sulle unghie nude e asciutte uno speciale siero unghie e cuticole, per idratare e nutrire all’istante entrambe. Per una manicure impeccabile, si consiglia un base rinforzante, per aiutare le unghie a crescere più forti, preparandole alla stesura dello smalto“, dicono le esperte.

Il team riserva alcuni consigli anche per tutte coloro che sono sempre indecise sul colore da applicare: “Tra le nuove nuance per la stagione fredda, consigliamo di indossare un smalto ad acqua ispirato ai colori autunnali, spaziando dai toni chiari a quelli più scuri, per una manicure elegante e in linea con i trend del momento. Imparate a scegliere sempre prodotti con effetto rinforzante, arricchiti da attivi amici dell’unghia, come la Vitamina B”.