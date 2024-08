Unghie perfette per dire addio all’estate: il trend del momento

Le vacanze estive purtroppo stanno per terminare: ecco come la nail art può aiutarci a conservare lo spirito allegro della bella stagione!

Colorate, fresche e allegre, le unghie possono rispecchiare in pieno l’estate che stiamo vivendo. La nail art, che si occupa della decorazione delle unghie, è diventata sempre più apprezzata negli ultimi anni. È disponibile una vasta gamma di smalti, dalle tonalità più disparate: lucide, opache, glitterate e chi più ne ha più ne metta.

Senza contare la possibilità di applicare adesivi, strass e glitter, per poter personalizzare al massimo le proprie unghie. La nail art è, ovviamente, influenzata dalla moda, così come dalla stagione in corso e dai suoi colori. In questo caso? L’estate, ovviamente! Scopriamo quali sono le unghie perfette per dire addio all’estate.

Le unghie per salutare l’estate

L’estate porta con sé delle unghie dai colori allegri e decisi, a volte anche ispirati con creatività alla natura. Anche le unghie minimaliste hanno, comunque, sempre il loro perché: dal design pulito e semplice, vantano tonalità neutre. È, poi, possibile optare per dei motivi geometrici con linee nette o uno stile rétro con colori pastello dal gusto vintage.

Per delle unghie semplici, è possibile scegliere il rosa in tutte le sue sfumature: ad esempio, il Peach Fuzz, ma anche il rosa Barbie, il rosa baby, il rosa cocomero e il rosa fluo. Quando si parla d’estate, è impossibile non pensare ai colori dell’acqua: una manicure blu marino, celeste, turchese, azzurro, blu Tiffany, blu reale o cobalto. Allo stesso modo, via libera a un colore sinonimo di natura come il verde e a tutte le sue sfumature – sia in smalto, che semipermanente o gel – come il verde foresta, il verde menta, il verde lime o il verde smeraldo.

Se pensavi che il rosso non andasse, ti sbagliavi di grosso! Anche il rosso è di tendenza: rosso cremisi, rosso corallo o rosso mattone, ad esempio. Anche il giallo è sinonimo di estate e sole e, quindi, può essere utilizzato per unghie con tonalità accese o più tenui: giallo limone o colore vaniglia, solo per fare due esempi.

Vanno sempre bene anche delle unghie brillanti, come quelle in versione argento. Bellissime, poi, le unghie bianche: sempre di tendenza, lo sono ancora di più durante l’estate e vanno bene sia per le unghie lunghe che corte. Infine, non dimenticare di provare anche le unghie dai disegni e colori fruttati: ad esempio, con angurie, color pesca o rosa cocomero.