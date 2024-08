Unghie immediatamente più forti grazie a un solo ingrediente presente in tutte le cucine

La bellezza passa anche dalle mani: una manicure curata e ben fatta è un segno di eleganza e rende affascinante tutta la persona. I dettagli sono importanti e avere delle belle mani, con unghie sane e forti, oltre che ben limate e smaltate, è sicuramente un elemento che fa la differenza. Spesso, però, può capitare di non avere delle unghie al top delle condizioni.

Per tutta una serie di fattori, che possono essere malattie o l’uso di prodotti aggressivi, è possibile che queste appaiano fragili e che tendano a rompersi e spezzarsi e che siano a tutti gli effetti in un cattivo stato di salute. Come ripristinare la bellezza e la robustezza delle unghie in modo semplice, naturale e low cost? Il metodo esiste ed è alla portata di tutti.

La cura delle unghie fragili con un ingrediente di cucina che fa miracoli

La cura del corpo e in questo caso delle unghie passa anche attraverso elementi naturali e ingredienti di uso comune in cucina. È il caso di questo trucco per ridare splendore alle unghie fragili e ingiallite, deboli e che si sfaldano con molta facilità. L’ingrediente che consente di riportarle ad uno stato di salute e bellezza ottimale non è altro che il comunissimo limone.

Potrebbero verificarsi, ad esempio, anche contaminazioni batteriche o fungine e in questi casi il limone è utilissimo per curare le unghie indebolite. Le ripara in modo naturale, semplice e senza alcun effetto collaterale. Il limone, però, non va usato da solo: per potenziarne l’efficacia il metodo specifico unisce al potere di questo fantastico agrume anche altri elementi.

Si procede a realizzare una miscela con 1 limone e l’aggiunta di 1 spicchio d’aglio e di 1 cucchiaio di olio d’oliva. Innanzitutto si comincia a schiacciare lo spicchio d’aglio e ridurlo in poltiglia. Poi a parte si ricava il succo di limone con uno spremiagrumi e lo si unisce. Per creare meglio l’emulsione che andrà applicata sulle unghie si aggiunge anche il cucchiaio d’olio e si mescola bene il tutto per creare un amalgama omogeneo.

A questo punto non resta che entrare in azione con il trattamento rafforzante per le unghie e stendere l’emulsione in uno strato sottile su ogni unghia delle mani e anche dei piedi. Bisogna lasciar agire il prodotto per 15 minuti circa, prima di passare a risciacquare. Se si effettua questo trattamento con regolarità almeno 3 volte alla settimana nel giro di meno di un mese si vedranno dei risultati sorprendenti. Le unghie saranno visibilmente più forti e sane.