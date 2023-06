Una spugna da cucina e una saponetta: lavare i piatti a mano diventa facilissimo con questo trucchetto

A nessuno piace lavare i piatti, ma con questo trucchetto diventa facilissimo. Bastano una spugna da cucina e una saponetta.

Chi non ha una lavastoviglie in casa è abituato a lavare piatti e simili a mano. Ciò significa munirsi di spugna, retina, detersivi vari e tanto olio di gomito. Certo, il risultato è apprezzabile, ma ammettiamolo: quanta acqua e sapone sprechiamo? C’è però un trucchetto che può rivelarsi davvero pazzesco quando si tratta di sgrassare le nostre stoviglie e che è anche comodissimo da utilizzare. Ciò che occorre è una comune spugnetta da cucina e una saponetta, anche di quelle lasciate a metà.

Nessun procedimento complicato, possiamo stare tranquilli. Si tratta di una tecnica che si mette in pratica in giusto due minuti ma che ci semplificherà la vita quando si tratta di lavare piatti, bicchieri, posate e così via. Avremo bisogno anche di un paio di forbici e poi saremo pronti a metterci all’opera.

Il trucco che semplifica la vita: una spugnetta e una saponetta e lavare i piatti diventa una passeggiata

Oltre alla saponetta potrete utilizzare anche altri “ingredienti” a seconda delle esigenze. Vale a dire sgrassatori, brillantanti e simili in base alle preferenze personali e alla tipologie di stoviglie. Assicuriamoci solo che la spugnetta che abbiamo scelto sia di quelle “doppie”, spesse, di solito si presentano bicolore con un lato ruvido, che serve a grattare via lo sporco, e uno morbido.

Usiamo le forbici per praticare un taglio al centro, tra i due lati. Deve essere abbastanza largo e profondo, ma non dobbiamo rompere la spugnetta o dividerla a metà. Procediamo quindi ad infilare la saponetta, quella avanzata andrà benissimo, all’interno dell’incisione appena praticata. Spingiamola a fondo, come se stessimo preparando un panino.

A questo punto esercitiamo pressione sul bordo del taglio, in modo che la stoffa della spugna si stringa: un goccio di acqua potrà darci una mano, perché tenderà a restringerlo. Non resta che mettersi all’opera: una volta bagnata la spugnetta, la saponetta all’intero inizierà a sciogliersi. Questo significa che non dovremo aggiungere detersivo di volta in volta, sprecando acqua e detergente.

Basterà insaponare per bene le stoviglie inumidendo la spugnetta di tanto in tanto, la giusta quantità di sapone verrà fuori poco alla volta. Alternando i sue due lati, sgrasseremo e gratteremo via lo sporco senza fatica e senza perdere tempo ad aggiungere i vari detergenti. Un trucco furbo e semplicissimo! Consiglio extra: all’interno del taglio possiamo riversare anche qualche goccia di sgrassatore o simili, per un risultato ancora più strabiliante.