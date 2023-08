Una semplice abitudine ogni giorno per accelerare il metabolismo, migliorare la circolazione e rinforzare i muscoli senza palestra!

Per restare in forma e tonificare i muscoli non è obbligatoria la palestra. Ecco la buona semplice abitudine da integrare ogni giorno.

Accelerare il metabolismo, migliorare la circolazione e rinforzare i muscoli senza dover andare in palestra: sembra un sogno ma in realtà sono i risultati che si possono ottenere integrando nella propria routine giornaliera una semplice abitudine, facile e a costo zero. Spesso, infatti, non si ha proprio tempo per andare in palestra oppure le sessioni di workout sono troppo stancanti e allora basta questa semplice sana abitudine per tornare in forma senza stress ed enormi sacrifici.

La sana abitudine da integrare nelle proprie giornate per tornare in forma, tonificare i muscoli e migliorare la circolazione

I ritmi frenetici della vita moderna spesso impediscono di poter ritagliare del tempo per se stessi e per il proprio benessere. Così, anche andare in palestra o andare a correre può diventare difficile. La pigrizia è un altro fattore che spinge tante persone a restare inchiodate alla sedentarietà. Questo comporta ovviamente dei problemi sia a livello di peso forma sia di circolazione. C’è però una sana abitudine a costo zero e che non implica enormi sacrifici, che si può praticare ogni giorno per accelerare il metabolismo, migliorare la circolazione e rinforzare i muscoli senza dover andare in palestra: si tratta di salire le scale.

Questa attività è poco dispendiosa ma promette ottimi risultati se si pensa che salendo e scendendo le scale per un’ora si possono bruciare fino a 500 calorie. Si stima, inoltre, che fare due rampe di scale al giorno possa far perdere 3 kg di peso in un anno. Ma i numeri straordinari non finiscono qui: facendo 500 gradini al giorno a buon ritmo, si possono bruciare tra le 140 e le 240 calorie.

Dunque, che siano di casa, dell’ufficio o di qualsiasi altro edificio, salire le scale ogni giorno può aiutare a bruciare le calorie in eccesso, tonificare i muscoli e rassodare i glutei (soprattutto se si salgono due scalini alla volta). Non solo, fare le scale:

stimola l’apparato cardiocircolatorio, prevenendo la formazione delle vene varicose

rinforza i muscoli della schiena

migliora la resistenza

Questa sana abitudine, alternativa all’ascensore, è dunque davvero portentosa per il peso forma e il benessere in generale. Unita al muoversi a piedi o in bicicletta (piuttosto che in macchina), contribuirà a rendere molto più veloci i risultati complessivi e anche a fare del bene al Pianeta.