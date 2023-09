Un trucco perfetto senza base di fondotinta: poche piccole regole per il make-up ideale

Il mondo del make-up e della bellezza ha visto una crescente tendenza verso il look naturale e luminoso negli ultimi anni e sempre più donne stanno esplorando l’arte di un trucco senza fondotinta

Mentre il fondotinta è stato a lungo un elemento fondamentale per creare una base uniforme, l’attuale tendenza mira a ottenere un look impeccabile e naturale senza il peso di una base. Basterà seguire alcuni semplici consigli per raggiungere un obiettivo di bellezza all’insegna della naturalezza e della luminosità.

La chiave per un trucco senza fondotinta è una pelle sana e ben curata, risultato di una dedizione adeguata a una routine di skincare comprensiva di detergente, esfoliazione e idratazione. Per ottenere un aspetto radiante è importante l’utilizzo di prodotti specifici per le proprie esigenze, come idratanti leggeri o sieri illuminanti.

Il passo successivo è quello di correggere i punti chiave. Invece di coprire l’intero viso con fondotinta occorre concentrarsi su aree principali del viso che potrebbero richiedere una leggera correzione. Basterà usare il correttore per mascherare eventuali imperfezioni, occhiaie o arrossamenti. Sfumare quindi il correttore per ottenere un aspetto uniforme.

Applicare quindi un primer leggero per preparare la pelle al trucco, questo aiuterà a fissare il trucco e a renderlo più durevole nell’arco della giornata. In alternativa si può utilizzare una crema idratante leggera per mantenere la pelle fresca e idratata. Lasciare che il primer o la crema si assorbano bene prima di passare ai successivi step.

Il trucco per illuminare il viso senza fondotinta

Per ottenere un aspetto radiante occorre utilizzare l’illuminante in modo strategico applicando un piccolo tocco sulle guance, sull’arco delle sopracciglia e sull’arco di Cupido ovvero la parte sovrastante il labbro superiore , questo darà alla pelle un bagliore naturale e luminoso.

Per un look senza fondotinta è importante focalizzare l’attenzione su occhi e labbra con l’utilizzo di ombretti, eyeliner e mascara. Per le labbra scegliere un rossetto o un gloss che si adatti alla propria tonalità di pelle e anche alla personalità.

Se si desidera invece una copertura leggera si può optare per il trucco minerale o una crema BB (Blemish Balm). Si tratta di prodotti che offrono una copertura soft e traspirante che può migliorare ulteriormente il look senza appesantire la pelle.

Per evitare che il trucco scivoli durante il giorno, applicare una leggera quantità di polvere trasparente che aiuterà a fissare il make-up senza aggiungere ulteriori strati di copertura. Occorre inoltre mantenere la pelle idratata durante il giorno utilizzando uno spray di acqua termale o una crema idratante per mantenere fresco l’aspetto del trucco.

In conclusione, un trucco perfetto senza fondotinta è possibile, ma richiede una buona routine di skincare e l’uso strategico di prodotti per ottenere un effetto natural e radiante. Basterà sperimentare i propri prodotti preferiti e trovare la combinazione perfetta per mettere in risalto la bellezza naturale.