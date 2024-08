Un Posto al Sole il destino di Marina, parla l’attrice Soldano: “Aspetta che la sua vita…”

Cosa accadrà a Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole? L’amatissima attrice si lascia sfuggire uno spoiler sul suo personaggio.

Con le sue intriganti vicende, Un posto al sole continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, che restano incollati al televisore, puntata dopo puntata, per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3, gli episodi oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

A breve ci sarà la consueta pausa estiva, per la gioia dei tantissimi fan di Un posto al sole però la soap non si fermerà del tutto. In un primo momento era stato detto che avrebbero trasmesso i momenti più intriganti dell’ultima edizione, però sono state poi introdotte alcune novità. Durante le vacanze, sarà ancora una volta Rosa a sostituire Raffaele a Palazzo Palldini, proprio lei ripercorrerà dalla guardiola i momenti più interessanti che negli ultimi mesi hanno incuriosito non poco i telespettatori.

Gli episodi ‘speciali’ andranno in onda dal 12 al 23 agosto su Rai 3, nella stessa fascia oraria occupata solitamente dalla soap opera partenopea, dal 26 agosto invece inizierà la 29esima stagione. Da poco Un posto al sole ha raggiunto un importante traguardo, 6500 puntate di messa in onda. Intervistata da RadiocorriereTv Nina Soldano, che interpreta il ruolo di Marina Giordano nella soap, ha detto: “Una serie immensa. È partita in sordina ed è poi esplosa in maniera sorprendente.”

Spoiler Upas: cambierà qualcosa nella vita di Marina, cosa ha rivelato l’attrice

Da sempre, Marina è tra i protagonisti indiscussi della nota soap opera: in tutti questi anni è stata spesso al centro di molte vicende che hanno incuriosito non poco i telespettatori. Cosa accadrà al suo personaggio nel prossimo futuro?

Nel corso dell’intervist,a la splendida Nina Soldano si è lasciata sfuggire un piccolo spoiler in merito al suo personaggio, queste le sue parole: “La mia Marina ora aspetta pazientemente che cambi qualcosa nella sua vita ma non faccio spoiler, dovete aspettare la nuova stagione”.

L’attrice ha preferito non svelare alcun dettaglio e questo ha aumentato ancora di più la curiosità dei tantissimi fan di Un posto al sole. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà a Marina e a tutti gli altri protagonisti della soap, di sicuro i colpi di scena e le novità non mancheranno.