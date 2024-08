Un posto al sole, dopo 28 anni la rivelazione che spiazza il pubblico

A distanza di 28 anni dal suo esordio in Tv emerge un particolare di cui in pochi erano a conoscenza su “Un posto al sole”. Riuscire a trovare fiction o serie Tv che resistono in palinsesto a lungo è tutt’altro che semplice, il rischio di andare incontro a quello che può essere definito “effetto noia”, a causa di trame che possono risultare scontate, è più che concreto. Fortunatamente le eccezioni non mancano, una di queste è rappresentata da un prodotto tutto italiano, come “Un posto al sole”, amatissimo dal pubblico, cosa che non può che essere motivo di vanto per tutto il nostro Paese. Soap come “Vivere” e “Centovetrine”, che erano trasmesse da Mediaset, sono infatti andate in onda per …

Soap come “Vivere” e “Centovetrine”, che erano trasmesse da Mediaset, sono infatti andate in onda per meno tempo, per poi essere sospese definitivamente (ogni tanto è possibile vedere le repliche) a causa di un riscontro dei telespettatori che aveva iniziato a calare. Questo non è invece accaduto per la storia ambientata a Palazzo Palladini e dintorni.

Una verità inaspettata per chi ama “Un posto al sole”

I telespettatori di “Un posto al sole”, sono davvero tanti, spesso si raggiungono anche punte di 3 milioni a serata, nonostante la fascia oraria in cui va in onda possa spingere a guardare altro (ora non c’è più nemmeno la concorrenza di “Tempesta d’amore”, spostata da Retequattro la mattina).

Il pubblico si è quindi affezionato tantissimo agli attori, che sono ritenuti quasi parte della famiglia, come ha avuto modo di sottolineare anche Alessandro Cecchi Paone, che ha una rubrica ove risponde alle curiosità dei lettori su ‘Nuovo Tv’.

Recentemente è stato raggiunto un traguardo straordinario, quello delle 6.500 puntate, per questo chi segue la soap sin dall’esordio non può che augurarsi non finisca mai. Il giornalista ha approfittato dell’occasione per svelare un particolare inedito: “E’ stato un grande dirigente Rai come Giovanni Minoli ad avere l’intuizione di creare la soap – ha detto rispondendo a una lettrice -. ‘Un posto al sole’ è inoltre una delle poche serie Tv capace di tenere in vita un intero centro di produzione, quello di Napoli”.

Pochi si aspettavano che i luoghi in cui si tengono le riprese fossero così importanti, a maggior ragione in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui trovare lavoro è sempre più complesso. Concludere la serie non potrebbe che essere un problema per le tante persone che ogni giorno sono impegnate con le riprese, il cui ruolo è cruciale, pur non apparendo davanti alle telecamere.

Recentemente il suo ideatore è stato insignito di un riconoscimento importante che non può che renderlo orgoglioso, è diventato cittadino onorario di Napoli. A questo si è aggiunto anch un premio in Parlamento, volto a celebrare “un’eccellenza televisiva che rappresenta un pilastro dell’intrattenimento pubblico del nostro Paese“. Non c’è ovviamente intenzione di fermarsi qui, non resta che attendere per capire cosa abbiano in serbo gli autori per i telespettatori.