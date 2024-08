“Un pomeriggio intenso”, arriva la dedica per Ambra Angiolini: la risposta di lei è subito virale

Ambra Angiolini è sempre stata un personaggio televisivo dalla battuta pronta. Lo ha dimostrato quando appena quindicenne era già alla guida di Non è la Rai. Da allora non si è mai fermata e ha avuto un’invidiabile carriera. Ma come mai le sue parole sono diventate virali? Ecco cosa ha dichiarato.

Ambra Angiolini ha bruciato tutte le tappe diventando famosa fin da giovanissima. Dopo le prime esperienze televisive nel 1994 si è cimentata come cantante uscendo con l’album T’appartengo che ha riscosso un immediato successo. Il disco ha ottenuto otto dischi di platino e uno d’oro. Nel 2007, grazie alla sua interpretazione in Saturno contro ha ricevuto un David di Donatello. L’anno scorso, invece, è stata giudice di X Factor. Per quanto riguarda la sua vita privata dal 2003 al 2015 ha avuto una bella storia d’amore con Francesco Renga, ex cantante dei Timoria da cui ha avuto dei figli.

I due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura. Dopo di lui per un po’ di tempo al suo fianco c’è stato l’allenatore di calcio Max Allegri con cui le cose sono già finite da tempo. E adesso che le rivolge una romantica dedica?

Ambra Angiolini non si contiene più e ribatte per le rime, è un vero vulcano!

Ambra Angiolini non smette mai di essere al centro dell’attenzione. Mentre da mesi si vocifera che tra la conduttrice romana e il fidanzato Andrea Bosca sia tutto finito, negli ultimi giorni lei torna sui social con un nuovo aggiornamento.

La cantante ha condiviso con il suo milione e passa di ammiratori sulla sua pagina social uno scatto languido in cui appare stesa su un letto mentre guarda dentro l’obiettivo indossando un bellissimo costume intero marrone, con un ovale al centro. Nel messaggio la vip ha scritto: “cuore da bagno”. Tra tutti i commenti di apprezzamento dei vari utenti ne spicca uno in cui compaiono queste parole: “grazie Ambra per l’intenso pomeriggio di ieri”. A proferire questa frase che fuori contesto potrebbero risultare un po’ ambigua non è un appassionato nuovo fidanzato, ma un’amica della musicista che si firma come: Andrea Fiorella.

La presentatrice non si è fatta pregare e ha colto la palla al balzo per replicare con la consueta ironia in questo modo: “che detta così, decontestualizzata… sembra altro da un pomeriggio a cento gradi, a parlare di cose belle, in centro a Pisticci“. Per la precisione quest’ultimo è un paese in provincia di Matera, in Basilicata, dove probabilmente il personaggio pubblico sta trascorrendo le sue vacanze. La doppiatrice ha aggiunto anche una simpatica faccina che ride. I fan hanno dimostrato di apprezzare l’umorismo della loro beniamina facendo diventare virale la risposta. Brava Ambra!! Un’altra prova della sua formidabile arguzia.