Un fiore o una donna? Ciò che vedi in questa immagine ti svela chi sei davvero

Questo dipinto di Octavio Ocampo può essere interpretato in due modi diversi: quello che vedi ha a che fare con la tua personalità.

Scoprire aspetti della propria personalità a cui fino a un momento prima non si era prestata molta attenzione o rispetto ai quali si avevano dubbi, è sempre un’esperienza affascinante. Certo, a volte può capitare di restare perplessi di fronte ai risultati di alcuni test a sfondo psicologico o che il profilo corrispondente alla risposta data non sia di proprio gradimento, ma mettersi in discussione resta comunque un segno di intelligenza e maturità.

Il web è pieno di quiz che aiutano a comprendere meglio sé stessi e, sebbene si tratti di semplici giochi da prendere per ciò che sono, va detto che nella maggioranza dei casi un fondo di verità c’è sempre. Il test che vi proponiamo oggi, ad esempio, con ogni probabilità vi lascerà di stucco per la grande precisione con cui descriverà il vostro modo di essere.

Osserva l’immagine e scopri ciò che non sai di te: vedi per primo un fiore o una donna?

L’immagine oggetto del nostro test è un meraviglioso dipinto di Octavio Ocampo, artista messicano diventato famoso soprattutto per le sue tante opere dal doppio significato. Molto probabilmente, appena questo dipinto vi è capitato sotto gli occhi, non avrete notato che, oltre al fiore, è presente anche il viso di una donna o viceversa.

Dovete sapere che, a seconda di ciò che l’apparato visivo vi ha subito suggerito, potrete capire chi siete davvero. Si tratterà di qualcosa di inaspettato? Oppure sarà solo una conferma a ciò che sapete già? Per scoprirlo, non dovete fare altro che basarvi sulla primissima immagine che vi parsa evidente fin dal primo momento. Una volta che avrete risposto con la massima sincerità, potrete andare a curiosare nei profili corrispondenti.

Fiore: la tua personalità sembra essere piuttosto permalosa e lo si nota dal fatto che fai fatica ad accettare le critiche. D’altro canto, sei anche orgoglioso e quindi tendi a non manifestare il malessere che ti hanno provocato. Il problema è che, a lungo andare, tutto l’accumulo di emozioni negative ti crea forte disagio.

Donna: la permalosità non ti appartiene affatto e sei abituato a non dare troppo peso alle critiche perché la tua autostima ti protegge da qualunque reazione negativa. Al momento opportuno, però, sai benissimo come farti rispettare e mettere a posto qualche lingua biforcuta. Tendi però a farlo solo in casi estremi.