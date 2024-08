Un esperto mi ha svelato un trucco per non avere ghiaccio nel congelatore: è stata la svolta

Nessuno immagina che del semplice ghiaccio possa avere impatto sul funzionamento dell’intero elettrodomestico e invece è così, senza contare che bisogna individuare il motivo preciso per cui questo si genera quindi se ci sono problemi di funzionamento o errori che si commettono nel quotidiano nell’uso dello stesso.

Talvolta comportamenti di cui non ci rendiamo conto, possono inficiare in maniera veramente impegnativa quelli che sono i prodotti d’uso quotidiani. Questo problema si pone sia all’interno del congelatore che alla base stessa del frigorifero, ovvero quella sul retro.

Ghiaccio nel congelatore: il trucco semplicissimo per risolvere

La prima cosa è capire perché accade dal momento che possono esserci questioni molto differenti tra loro. In prima istanza questo potrebbe essere il risultato di un’abitudine molto diffusa, soprattutto laddove ci siano più persone all’interno dello stesso nucleo familiare.

Quando si apre il frigo per prelevare qualcosa o anche il congelatore o il freezer e si lascia aperto. Quei pochi minuti, istanti, sono deleteri. L’entrata dell’aria calda all’interno non fa che invalidare il funzionamento e quindi richiede uno sforzo maggiore da parte del sistema per ripristinare la temperatura. Questo scontro tra aria calda e aria fredda e la necessità di lavorare di più, porta a generare il ghiaccio.

Nella maggior parte dei casi il motivo è questo. Bisogna aprire quando si sa cosa prendere, evitando di farlo di continuo o di lasciare lo sportello aperto. Un altro problema potrebbe essere l’eccessivo riempimento. Solo perché le cose possono entrare stipate e schiacciate non vuol dire che sia qualcosa di idoneo per la portata dell’elettrodomestico. Quindi valutare con attenzione capienza e utilizzo senza eccedere. Il “troppo” affatica il meccanismo, il motore deve lavorare di più, si consuma più energia e si produce ghiaccio.

Ovviamente ultimo fattore, non meno importante, un malfunzionamento dei sistemi, cosa più problematica perché chiaramente richiede un intervento tecnico e non semplicemente sane abitudini. Per ovviare al problema esiste un semplice trucco che tutti possono mettere in atto a casa, basta avere un foglio di alluminio, quindi rivestire la parte interna del congelatore con questo e, ogni volta che si forma del ghiaccio andare a rimuovere la pellicola.

Nessuno sforzo e massima resa. In alternativa basta passare un panno da cucina umido, impregnato di acqua molto calda, si scioglierà tutto e verrà via immediatamente. Ovviamente tali soluzioni non cambiano la natura del problema che va chiarita e identificata altrimenti si ripeterà di continuo e magari peggiorerà solo le condizioni di funzionamento.