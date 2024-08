“Un anno fa…”, il retroscena dell’ex volto di Uomini e Donne: cosa accadde a telecamere spente

L’ex-volto di Uomini e Donne si lascia andare ad una confessione sul backstage del dating show: il retroscena per il programma.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Uomini e Donne, sul web una ex-protagonista del programma si prende la scena, tornando a parlare della sua esperienza al dating show e fornendo alcuni dettagli direttamente dal backstage.

In decenni di messa in onda, il dating show di Maria De Filippi ci ha abituati a lanciare tanti personaggi nel mondo dello spettacolo: non è quindi una novità che, una volta finita l’esperienza negli studi di Canale 5, molti tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrice, dame e cavalieri, continuino ad essere seguitissimi dalla cronaca di gossip e, specie negli ultimi anni, sui social.

A breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione del programma e, proprio sui social, è stata lei ad attirare l’attenzione: lo scatto è stato effettuato proprio nei camerini di Uomini e Donne ad inizio anno, ed il racconto è di quelli emozionanti e coinvolgenti. Ecco cosa ha scritto, ripercorsa con la memoria tutta la sua esperienza al dating show.

L’ex di Uomini e Donne e la foto ricordo della sua esperienza: il dietro le quinte del programma

Tramite una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, è stata Raffaella Scuotto a condividere con tutti i suoi fan un particolare retroscena da dietro le quinte do Uomini e Donne; mostrando una foto scattata nel camerino del programma nelle primissime registrazioni, ha rievocato tutto il percorso fatto da corteggiatrice e che, alla fine, dopo vari messi e diversi ostacoli oltre che gioie, l’ ha portata ad essere la scelta di Brando ed iniziare con lui una relazione.

“Esattamente un anno fa, la prima registrazione. Ricordo tutto sin dai primi attimi: l’adrenalina, la sensazione di novità che avvertivo e la contentezza di star uscendo dalla mia zona di comfort” scrive all’inizio della didascalia la Scuotto, parlando poi delle amicizie fatte e di tutte le persone meravigliose incontrate della produzione, ad ogni livello.

Inevitabile la rievocazione della prima esterna col suo Brando, la quale si concluse con una domanda forse a sorpresa sul cibo dell’ex-corteggiatrice. “Le ragazze mi guardarono interdette perché si aspettavano chissà quale domanda, ma con l’esperienza ho imparato che non servono grossi paroloni, a volte bisogna solamente essere se stessi“. Sicuramente, Raffaella ha espresso sé stessa fino all’ultimo e, alla fine, sappiamo tutti come è andata: “E’ proprio da quella domanda che nacque tutto ed oggi mi dormi affianco” la dolce conclusione di Raffaella.