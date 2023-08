Tutto pronto per la nuova soap, grande ritorno dopo 6 anni

Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Gabriel Garko insieme in un fiction imperdibile, in onda su Canale5, che catturerà il tuo cuore e la tua mente.

Un’esplosione di talento ed emozioni si prepara a incendiare lo schermo, poiché due maestri dell’arte cinematografica, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, tornano dietro la macchina da presa con una fiction inedita e coinvolgente, pronta a sbarcare su Canale5 dopo l’estate.Quando il genio creativo di Ricky Tognazzi si intreccia con la sensibilità artistica di Simona Izzo, il risultato è una magia cinematografica unica nel suo genere.

Con una carriera pluridecennale all’attivo, Tognazzi e Izzo sono una garanzia di qualità e originalità. Le loro storie hanno il potere di trasportare gli spettatori in mondi sconosciuti, in cui l’amore, il dramma e l’azione si fondono in un vortice emozionale senza eguali.

La coppia di registi, unita non solo nel lavoro ma anche nella vita, ha parlato dell’entusiasmante progetto e dell’attuale panorama audiovisivo privilegiato spesso dai registi più giovani. Simona Izzo, con la passione nel cuore, affronta questa realtà affermando che, nonostante la situazione, il lavoro non manca, e che lei e Ricky continuano a brillare nella loro arte. Ricky Tognazzi, cresciuto con la macchina da presa, condivide infatti il sentimento di gioia nell’avere Simona al suo fianco nel percorso creativo.

Una trama avvincente con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik

Il titolo intrigante, “Se potessi dirti addio“, avrà come protagonista Gabriel Garko, il quale farà il suo atteso ritorno sul set dopo ben 6 anni di assenza. Ed è questo il colpo di scena che ha fatto sobbalzare i cuori dei fan di tutto il mondo. Dopo una pausa dalle scene, l’attore affascinante e magnetico è pronto a incendiare nuovamente lo schermo con la sua presenza carismatica.

Garko, noto per il suo talento poliedrico e la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi, promette di regalare al pubblico un’interpretazione indimenticabile, avvolta da un solo di mistero e fascino. Al centro di “Se potessi dirti addio,”oltre al protagonista Gabriel Garko ci sarà anche Anna Safroncik. La trama di “Se potessi dirti addio” affascina con la sua combinazione di amore e suspense.

Gabriel Garko interpreta un uomo che ha perso la memoria, mentre Anna Safroncik è una neuropsichiatra vedova che lo accompagna nel recupero dei ricordi e, contemporaneamente, indaga sulla misteriosa morte del marito. Un incontro fatale che rivelerà segreti inaspettati e porterà alla luce “due bellissimi personaggi”, come descritto entusiasticamente da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.