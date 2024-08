Tutti stanno andando al mare con del succo di limone sui capelli: il trend di TikTok può rovinare la vostra chioma per sempre

TikTok è diventato uno dei social più utilizzati. Gli utenti, con i loro video, non fanno solo divertire il pubblico, ma dispensano anche consigli legati alla moda e all’estetica. Non tutti, però, si basano su fondamenti reali e sicuri. Alcuni di essi possono rivelarsi addirittura dannosi.

Di recente, non si fa altro che parlare di un metodo per schiarire velocemente i capelli. Si utilizza solo un po’ di succo di limone per ottenere il risultato desiderato. Le conseguenze, tuttavia, possono essere gravi per la salute della chioma. Ecco perché non bisognerebbe mai farlo.

Sole e succo di limone sui capelli: le conseguenze del nuovo trend di TikTok

Tante persone sognano di avere una chioma bionda e luminosa. In commercio, ci sono tanti prodotti che promettono di ottenere questo risultato. Anche i parrucchieri, con gli strumenti a loro disposizione, possono schiarire i capelli di diversi toni. Tale processo, tuttavia, non dovrebbe mai essere banalizzato. Di recente, su TikTok si è diffuso un trend che mira proprio a rendere la capigliatura più chiara.

Il consiglio è quello di spruzzare del succo di limone sulle lunghezze e di andare al mare subito dopo. L’azione del sole, unita a quella dell’agrume, secondo certi utenti, dovrebbe modificare il colore finale. In realtà, tale gesto potrebbe avere delle conseguenze poco gradite, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Il sole e l’acido citrico danno vita a una reazione chimica dannosa. La struttura del capello diventa fragile e debole. Il biondo ottenuto non è piacevole alla vista, ma opaco e spento. A volte può virare sull’arancione o sul giallo acceso. Inoltre, la chioma può assumere un aspetto crespo, ruvido e secco.

La caduta dei capelli appare più marcata, così come la presenza di doppie punte. Combinare questi due elementi non è affatto utile. Il risultato ottenuto non è reversibile in alcun modo. Il parrucchiere sarà costretto a tagliare i capelli per eliminare tutte le parti danneggiate.

Gli esperti consigliano di non usare il limone e di utilizzare tecniche improvvisate. I capelli vanno sempre protetti dal sole. In commercio, esistono dei prodotti appositi. Inoltre, si possono utilizzare cappelli e bandane per salvaguardare anche il cuoio capelluto.

Non è la prima volta che un trend su TikTok si rivela pericoloso. In passato, per esempio, tantissimi utenti avevano provato a mettere in pratica una tecnica per ingrandire le labbra. Essa, però, non faceva altro che sensibilizzare la bocca, dare vita a spiacevoli chiazze rosse e, nei casi più gravi, rompere i capillari più superficiali.