Tutti pazzi per i sandali di Cecilia Rodriguez: ecco il nuovo trend per questa estate 2024

Moltissime star hanno sfoggiato il medesimo modello di sandali indossato da Cecilia Rodriguez. La piccola della famiglia ha saputo conquistare il popolo del web, quasi tanto quanto la sorella maggiore.

Non dovrebbe stupirci dunque la curiosità dei suoi followers di fronte al design della calzatura mostrata sui social. Si tratta di uno stile che bramano alcuni e detestano altri. Eppure, nonostante l’evidente spartiacque, moltissime star non riescono a farne a meno.

Spopolano i sandali di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez pubblica uno scatto sensuale. Il corpo avvolto da un top ed una gonna pareo sulle tonalità del nero, abbinati ai fisherman sandals. Si tratta di un modello che ha letteralmente spopolato in rete, tanto da dominare l’intera stagione estiva corrente. Non parliamo di un design innovativo, poiché è stato ampiamente sfruttato qualche anno fa. Tuttavia la comodità ad esso associato ha spinto moltissime star a rivalutarlo. Alla fine il “sandalo da pescatore” ha raggiunto persino le passerelle e cataloghi dei grandi stilisti internazionali.

Da Prada, Gucci e Sezane, fino ad arrivare ai facsimile più economici di Zara e & Other Stories. Tutti i più grandi brand hanno proposto alla clientela una loro versione. Il modello si costruisce su una suola ultra flat ed include delle strisce di cuoio intrecciate tra loro. Risulta ancora più comodo delle intramontabili Birkenstock, poiché avvolge completamente il piede e lo protegge da eventuali urti. Cecilia Rodriguez in particolare indossa un paio di fisherman sandals con suola nera (per riprendere i colori dell’outfit), strisce in classico cuoio marrone e fibbia oro.

Eseguendo una rapida ricerca in rete è possibile trovare modelli monocolore nero, bianco, marrone e panna. Alcuni di essi presentano persino il tacco. Proprio a fronte dell’apprezzamento manifestato dagli amanti della moda, gli stilisti hanno cercato di disegnare modelli che risultassero adattabili a qualsiasi potenziale situazione. Da una semplice passeggiata romantica in una località marittima, ad un pranzo informale nella Capitale, fino ad arrivare ad una cena elegante in un locale.

È inevitabile che modelli così semplici producano uno spartiacque tra gli utenti web. Alcuni infatti hanno chiesto alla sorella minore di Belen quale fosse il brand dei suoi sandali, altri invece non hanno mancato di sottolineare la loro disapprovazione rispetto all’outfit mostrato da Cecilia. Poiché i fisherman sandals sono un po’ come le Birkenstock: alcuni li amano, altri non possono neppure guardarli. Dopotutto, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.