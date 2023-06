Tutte le malattie della pelle: dal butterfly rush all’acne

Sulla tua pelle sono apparsi dei segni che non sai identificare? Potrebbe trattarsi di problemi seri: scopriamo insieme quali.

Il corpo ci dà sempre tante indicazioni riguardo al nostro stato di salute e la pelle in particolare è in grado di farci capire quando insorge una criticità.

Esistono diversi problemi comuni che possono essere identificati grazie dei cambiamenti presenti sulla nostra pelle. Per questo motivo, se hai alcuni dei seguenti sintomi non esitare a rivolgerti al tuo medico curante così da poter trovare la soluzione migliore.

Problemi alla pelle: ecco quelli a cui stare più attenti

Iniziamo subito a parlare del butterfly rush: esso si presenta sotto forma di macchie cutanee rosate che ricordano vagamente la forma di una farfalla, per l’appunto. Questi segni compaiono sul ponte del naso, sulle guance e talvolta anche sulle palpebre.

È una condizione che può colpire sia bambini sia adulti e che può migliorare con la crescita, ma che vede dei peggioramenti con l’esposizione al caldo o allo sforzo fisico. È associata solitamente al lupus eritematoso sistemico, una malattia autoimmune.

Passiamo all’acantosi nigricans, ossia la comparsa di zone iperpigmentate e inspessimenti cutanei, soprattutto a livello del collo e dell’incavo dei gomiti, delle ascelle e dell’inguine. È associata a disturbi quali ‘’obesità, il diabete mellito e la resistenza all’insulina. Per poterla trattare si devono prima affrontare gli step necessari per risolvere le condizioni scatenanti come il sovrappeso.

L’acne è causata dall’ostruzione dei follicoli piliferi dovuta all’accumulo di sebo e cellule morte. Compaiono punti neri, brufoli e pustole, specialmente sul viso, sul petto e sul dorso. Questa condizione è associata a squilibri ormonali, come alti livelli di androgeni o la sindrome dell’ovaio policistico, e ad una cattiva salute intestinale. Tende a manifestarsi durante l’adolescenza, ma può persistere in età adulta.

Con iperpigmentazione, proseguendo, si intende un’alterazione della pigmentazione cutanea con la comparsa di macchie scure, specie sul viso. Può essere causata da fattori genetici, dall’esposizione solare e soprattutto da alti livelli di estrogeni. Di solito non è associata a condizioni gravi, tuttavia può peggiorare in caso di infiammazioni o cicatrizzazioni.

Infine, non possono mancare alla lista gli angiomi stellati, lesioni vascolari benigne caratterizzate da una rete ramificata di vasi sanguigni superficiali, di colorito rosso o bruno. Sono solitamente legati alle patologie che interessano il fegato e, per sicurezza, è vivamente consigliato sottoporsi a visite specifiche per poter tenere sotto controllo la situazione e iniziare una dieta, se necessaria.