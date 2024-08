Tutte le donne stanno seguendo la Jello Skin: quando scopri di cosa si tratta vorrai farlo anche tu

Noi donne, si sa, faremmo “carte false” per mantenere un aspetto giovane, fresco e radioso il più a lungo possibile. E dalla Corea è arrivata una nuova moda che sta letteralmente spopolando: la Jello Skin. Come suggerisce il nome stesso ha a che fare con la pelle.

A partire dai 25 anni circa inizia lentamente ma progressivamente ad invecchiare. Il modo e il ritmo con cui invecchieremo dipende sicuramente in buona parte dalla nostra genetica ma in larga misura è determinato anche dal nostro stile di vita.

In particolare, tra le cattive abitudini da eliminare il prima possibile, primeggiano il fumo e l’alcool che rovinano la pelle oltreché la salute. Fondamentale poi dormire almeno 8 ore a notte per permette a tutto l’organismo di rigenerarsi. Oltre a questo, se segui il protocollo Jello Skin, la tua pelle sarà davvero stupenda.

Jello skin: di cosa si tratta e perché funziona

Una pelle giovane, compatta e luminosa, priva di rughe e di imperfezioni: questo è il sogno più grande di ogni donna. premesso che bisogna accettare serenamente il fatto che non possiamo avere 20 anni per sempre, è anche vero che possiamo fare molto per conservare una bella pelle il più a lungo possibile.

Molte di noi ricorrono a iniezioni di botox e di acido ialuronico per avere un viso più tonico e rimpolpato. Sono trattamenti sicuramente molto efficaci ma anche un po’ invasivi e costosi. Prima di arrivare alle punturine – o per prolungare e migliorare il loro effetto – prova con la Jello Skin, una pratica che arriva direttamente dalla Corea.

Pioniera di questa tendenza della skincare coreana su TikTok è la giovane beauty influencer Ava Lee, conosciuta come @glowwithava. Jello, letteralmente, significa “gelatina”. L’obiettivo della Jello Skin è, dunque, ottenere una pelle levigata, rimpolpata e luminosissima.

Come fare? Aumentando la produzione del collagene. Il collagene è una proteina che si trova naturalmente all’interno del nostro organismo. E’ la proteina da cui è composta la nostra pelle. Il problema è che, a partire dai 25 anni, ne produciamo sempre meno ed è per questo che la pelle diventa meno elastica, si formano le rughe e perdiamo tonicità.

Il segreto per avere una pelle radiosa, dunque, sta nell’aumentare la produzione di collagene. E tutto questo si può fare in modo naturale. Per riuscirci è fondamentale l’alimentazione: bisogna mangiare molti cibi ricchi di vitamina C come i kiwi, gli agrumi, i peperoni, i broccoli, gli spinaci e i pomodori.

Inoltre il massaggio manuale del viso è molto utile: bisogna stimolare con le dita i muscoli facciali. Infine, ciclicamente, è bene assumere integratori a base di vitamina C e di acido ialuronico. Con tutte queste semplici pratiche naturali, l’aspetto della nostra pelle può migliorare davvero moltissimo.