Tutte le donne di Alain Delon: l’attore ha avuto tantissimi amori

Sfinge solitaria, animo tormentato e controverso, l’attore francese Alain Delon è stato un mito del cinema nazionale e mondiale, la cui bellezza e magnetismo hanno affascinato i più grandi registi e milioni di persone in tutto il mondo. Senza donne e senza attrici, amanti, amiche l’interprete sarebbe stato, secondo le sue testuali parole, solo “l’ombra dell’attore e dell’uomo” che era.

È stato probabilmente uno degli ultimi mostri sacri della settima arte, una figura che ha segnato il cinema popolare così come le opere d’arte alle quali ha lavorato e diventate cult. L’attore francese è morto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto 2024 all’età di 88 anni. Non a caso, Alain Delon ha scritto una delle pagine più belle della storia del cinema francese e mondiale, diventando un punto di riferimento per i cineasti e per i giovani attori che si stanno affaccendo al settore. Oltre al lavoro, l’interprete leggendario è stato spesso al centro della cronaca rosa per i suoi tanti amori.

Alain Delon, tutti gli amori che hanno segnato la sua vita

Il pubblico che ha seguito e amato Alain Delon non solo non dimenticherà le sue incredibili performance sul grande schermo, ma anche le sue storie d’amore passionali. Numerose sono le relazioni che ha avuto, come quelli con Romy Schneider, iniziato nel 1959 e terminato nel 1963. L’attore francese ha conosciuto la collega sul set del suo terzo film.

Dopo la fine della relazione con Schneider, Delon si è legato a Nathalie Delon, al secolo Francine Canovas, con la quale è convolato a nozze nel 1964 ed è diventato padre per la prima volta di Anthony, nato il 30 settembre 1964. I due si sono divorziati cinque anni dopo e l’attore ebbe una breve relazione con la cantante Dalida.

Ma c’è anche un’altra donna che ha attirato la sua attenzione, parliamo di Mireille Darc, con la quale ha avuto una relazione dal 1968 al 1983; l’attrice e regista sarebbe diventata l’amore della sua vita, anche se non hanno mai voluto sposarsi. Nel corso degli anni, i due non si sono mai persi di vista, tanto che Delon è stato accanto a lei fino alla sua fine.

Nel 1981, Delon si lega ad Anne Parillaud, che ha conosciuto sul set del film Per la pelle di un poliziotto. L’attore è rimasto insieme alla collega per 6 anni, per poi incontrare ed innamorarsi della modella olandese Rosalie van Breemen che lo farà diventare padre per altre due volte: Anouchka, nata nel 1990, e Alain-Fabien, nato nel 1994.

Gli ultimi anni della sua vita, l’attore francese li ha trascorsi al fianco di Hiromi Rollin, un’amica giapponese con la quale era diventato intimo e che si è presa cura di lui per molti anni. È stata presentata ai figli come la sua compagna, ma i tre hanno sporto denuncia contro la donna per iniziare una battaglia legale.