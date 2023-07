Truccarsi per andare in piscina, non commettere questi errori: così il make-up resterà perfetto

Mare e piscina, il trucco perfetto per affrontare una giornata sotto al sole con bellezza e sicurezza: i must-have sono davvero pochissimi!

Il dilemma di come truccarsi per andare in mare o in piscina tormenta molte donne di tutte le età. Alcune potrebbero sostenere che il trucco non è necessario quando si va a nuotare, ma ci sono situazioni in cui un filo di make-up può aiutare a mantenere alta l‘autostima di chi ha qualche problema di pelle, come acne, couperose, efelidi o cicatrici. La chiave sta nel non esagerare e nel cercare di ottenere un look il più naturale possibile.

Le parole d’ordine per un make-up perfetto per la piscina sono: base con protezione solare incorporata e prodotti waterproof, ovvero resistenti all’acqua, ideati per rimanere al loro posto anche in caso di schizzi ed eventuali immersioni.

Il trucco perfetto per una giornata in piscina

Prima di andare in piscina, preparatevi applicando uno strato sottile di fondotinta o, ancora meglio, bb cream waterproof sulla pelle asciutta e pulita, picchiettando il prodotto con la punta delle dita dall’interno verso l’esterno del viso per un effetto naturale. Lasciate asciugare per qualche secondo per assicurarvi che sia perfettamente fissato e poi passate un leggero velo di bronzing powder dorato sugli zigomi per un effetto “baciata dal sole”.

Evitate di utilizzare ombretti ed eyeliner che darebbero un aspetto troppo artificioso e costruito. Concentratevi invece su un leggero tocco di mascara marrone scuro, ovviamente resistente all’acqua e oftalmologicamente testato per evitare irritazioni e bruciori agli occhi che potrebbero rovinare la vostra giornata. Le labbra vanno protette con uno stick idoneo contenente filtro solare adeguato per mantenerle idratate e protette. Banditi rossetti e gloss, che potrebbero scolorirsi o sbavare in acqua.

Ricordate il post-nuotata!

Al termine della giornata in piscina, ricordate di esfoliare delicatamente il viso con un prodotto adatto a pelli sensibili per eliminare le cellule morte. Successivamente, applicate una buona crema idratante con protezione solare per nutrire e proteggere la pelle dai raggi del sole e dagli effetti del cloro sulla pelle. Sul mercato, esistono diverse opzioni con formulazioni delicate che si possono trovare in farmacia o profumeria, alcune delle quali sono anche leggermente colorate per appianare e minimizzare eventuali discromie, offrendo al contempo un effetto barriera contro i raggi UV.

Il segreto per un trucco adatto alla piscina sta nell’utilizzare prodotti resistenti all’acqua e nel mantenere il look il più naturale possibile. Seguendo queste semplici indicazioni, potrete godervi la vostra giornata in piscina con fiducia e senza preoccupazioni riguardo al vostro make-up.