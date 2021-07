Con la bella stagione in corso e una sana tintarella ottenuta con le giuste creme solari da sfoggiare la domanda è spesso la stessa: come esaltare la pelle abbronzata con il trucco? In base al colore e all’uniformità dell’abbronzatura si può optare per diverse opzioni make up. Ad esempio un trucco che tenda al naturale oppure un make up che punti a uniformare eventuali discromie dovute a un’abbronzatura poco omogenea. Ecco come realizzare una buona base trucco sull’abbronzatura e scegliere i giusti cosmetici per esaltare la tintarella!

Pelle abbronzata: trucco naturale

Tra le tendenze make up più adatte da sfruttare con l’abbronzatura c’è di sicuro il trucco naturale. Quel make up che c’è ma non si vede che spesso serve a mettere in risalto una pelle perfetta ottenuta grazie a complesse routine beauty. Con l’abbronzatura al seguito è ancora più comprensibile che non si voglia coprire il viso con troppi prodotti, ecco allora qualche prodotto ideale da usare per un make up naturale da abbronzatura:

Primer viso : un prodotto idratante e che combatte l’effetto lucido , che prepara la pelle all’applicazione del make up. In caso di abbronzatura perfetta, il primer può tranquillamente sostituire la base trucco ed essere applicato da solo. Un esempio è il primer Hangover firmato Too Faced.

: un prodotto e che , che prepara la pelle all’applicazione del make up. In caso di abbronzatura perfetta, il primer può tranquillamente ed essere applicato da solo. Un esempio è il primer Hangover firmato Too Faced. Bronzer : adatto a creare qualche chiaroscuro e un leggero contouring sul viso. In più è cromaticamente abbinato al tono dell’abbronzatura!

: adatto a creare qualche chiaroscuro e un sul viso. In più è cromaticamente abbinato al tono dell’abbronzatura! Illuminante: un tocco di luminosità per zigomi, punta del naso e angolo interno dell’occhio, per risplendere anche di sera!

Ombretti opachi e ombretti shimmer : colori come i nude, i marroni e il color champagne sono perfetti per un make up occhi leggero e naturale.

e ombretti : colori come i nude, i marroni e il color champagne sono perfetti per un make up occhi leggero e naturale. Mascara : che aggiungere?

: che aggiungere? Rossetto cremoso: anni ’90 venite a noi! Le texture cremose in stile Victoria Beckham ai tempi delle Spice Girls sono perfette per un make up da abbronzatura naturale, soprattutto se declinate in colori nude.

Viso abbronzato: trucco luminoso

Avete notato come negli ultimi mesi le tendenze make up abbiano sempre più virato verso i finish glossy e luminosi? Un trend a dir poco perfetto per mettere in risalto i toni ambrati dell’abbronzatura. Tra i prodotti più interessanti per un trucco glossy e luminoso vi sono sicuramente:

i prodotti effetto vetro multiuso: prodotti da applicare su palpebre, guance o labbra che creano un accattivante effetto lucido sul viso.

multiuso: prodotti da applicare su palpebre, guance o labbra che creano un accattivante sul viso. Gli illuminanti in stick : l’illuminante in texture cremosa illumina punti strategici sul viso donandogli un aspetto sano, naturale e accattivante.

: l’illuminante in texture cremosa illumina punti strategici sul viso donandogli un aspetto sano, naturale e accattivante. I lipgloss: sia in versione shimmer che privi di glitter, per un effetto più naturale. I gloss, come ad esempio quelli ideati da Rihanna per la sua linea Fenty Beauty, sono perfetti per mettere in risalto l’abbronzatura. Soprattutto ora che si può stare all’aperto senza mascherina!

Gli ombretti shimmer : i toni dell’ oro , del bronzo e del rame sono ideali per creare un ton sur ton con l’abbronzatura e allo stesso tempo illuminare lo sguardo.

: i toni dell’ , del e del sono ideali per creare un ton sur ton con l’abbronzatura e allo stesso tempo illuminare lo sguardo. Il mascara: l’immancabile!

Make up abbronzatura per uniformare l’incarnato

Se abbiamo la tendenza a un’abbronzatura non perfettamente uniforme non c’è da preoccuparsi. Esistono infatti prodotti make up pensati per uniformare l’incarnato senza risultare troppo pesanti sulla pelle. Ecco alcuni prodotti da scegliere se vogliamo una base trucco uniformante per mettere in risalto l’abbronzatura!