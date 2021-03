La primavera è finalmente arrivata, e con lei è arrivata anche tanta, tanta voglia di colore e di buonumore. E allora largo al fucsia e a tutte le tonalità più audaci del rosa, colori che per la primavera-estate 2021 fanno un ritorno in grande stile nel mondo del make-up e diventano super di tendenza.

Rossetti, ombretti e blush fucsia diventano il must have della bella stagione. Sono perfetti per le ragazze dalla carnagione chiarissima ma, grazie al contrasto cromatico che vanno a creare, sono ormai super di tendenza anche per le pelli più scure e olivastre. Avreste mai pensato che il fucsia potesse essere un colore così versatile?

Il make-up fucsia è tornato di tendenza e a noi piace davvero tanto

Il trucco fucsia è davvero estremamente versatile. Il segreto per ottenere il make-up perfetto per ogni tipo di carnagione sta semplicemente nello scegliere la tonalità di fucsia con il sottotono più adatto alla nostra pelle.

Il mondo beauty propone infatti le più svariate tonalità di questo colore: si va da quelle più calde, con base rossa (adatte a chi ha un sottotono più tendente al giallo), a quelle invece più fredde, con base violacea (adatte a un sottotono freddo o neutro).

Adatto alle pelli più chiare

Il make-up fucsia brillante sta davvero bene sulle pelli chiarissime. Se amate osare, puntate tutto su un trucco occhi coloratissimo e quasi fluo. Per illuminare lo sguardo e creare tridimensionalità potete applicare un ombretto più chiaro al centro della palpebra. Ricordate soltanto che è importantissimo sfumare per non creare macchie, soprattutto con gli ombretti più pigmentati.

Perfetto per gli incarnati olivastri

Il fucsia sta bene anche alle carnagioni decisamente più olivastre. Di solito chi ha la pelle olivastra ha un sottotono giallo, via libera quindi agli ombretti fucsia con base calda e rossastra. Se siete amanti dei look extra, potrete aggiungere al vostro make-up occhi dei glitter e tanto mascara.

Perfetto per le pelli scure

Il fucsia è un colore perfetto anche per le pelli scure. In questo caso optate per una variante dal sottotono caldo e rosso. La regola madre, anche in questo caso, è sfumare tanto. Poi potrete godervi il vostro look super colorato e cool.