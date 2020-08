Trucco estivo per pelle chiara: i make up più belli per la carnagione chiarissima

ll trucco estivo per pelle chiara la valorizza, facendola apparire più luminosa e se possibile ancora più trasparente. Il make up adatto alla carnagione diafana, infatti, è estremamente leggero e naturale, in grado di camuffare le imperfezioni ma di far intravedere particolari che non è necessario nascondere come venuzze e lentiggini. Ovviamente è opportuno individuare i prodotti giusti: un fondotinta per pelle chiara leggero ma a lunga tenuta è fondamentale per un trucco estivo che si rispetti, così come la scelta dei colori per truccare labbra e occhi nel complesso di un trucco per pelle chiara d’estate stiloso e chic.

Il trucco estivo veloce per la pelle chiara

Molte donne pensano che fare sfoggio della pelle chiara in estate sia quasi un difetto, ma in realtà le ultime tendenze cercano di convincerci del contrario.

Così come il make up per pelle olivastra o abbronzata, anche il trucco delle pelli più chiare presenta dei tips che vale la pena prendere in considerazione per assicurarsi un beauty look glam e ricercato.

Ovviamente, molto dipende dai propri colori di occhi e di capelli, ma esistono delle regole chiave che valgono in generale per il trucco ideale per pelle chiara.

Il fondotinta per pelle chiara deve essere esattamente dello stesso colore dell’incarnato: vietato provare a sembrare più abbronzate con un fondotinta più scuro o esagerando con la terra.

Se si è alla ricerca di un’idea rapida per un trucco leggero per pelle chiara consigliamo di applicare un velo di blush pesca sulle gote, un ombretto luminoso champagne sulle palpebre, tanto mascara e un rossetto dal finish glossy dai toni nude.

Il make up per pelle chiara con capelli scuri in estate

Il trucco per more con pelle chiara è molto versatile e consente di sbizzarrirsi con una palette di colori estremamente variegata.

Così come per il trucco estivo per pelle abbronzata, il trucco per pelle chiara e capelli scuri più bello è quello realizzato con ombretti dai toni caldi, come il bronzo e il rame, e un rossetto dai colori neutri, tendente al marroncino.

In alternativa, è possibile rendere le labbra il focus del beauty look, scegliendo tonalità più intense come un rossetto rosso dal sottotono aranciato o un nude pescato ad effetto opaco.

Trucco per pelle chiara e occhi verdi in estate

Il make up per pelle chiara e occhi verdi consente di sperimentare accostamenti cromatici molto interessanti.

Ad esempio, consigliamo di scegliere un ombretto waterproof – tra i must have per le vacanze estive – nei toni del viola o del borgogna, in modo da far risaltare maggiormente il verde dell’iride.

Per le labbra via libera al color vinaccia e al rosso puro per la sera, ai rossetti nude con sottotono caldo per un trucco semplice e on the go.

Bastano davvero pochi veloci e pratici gesti per un bel trucco per occhi verdi e pelle chiara.

Il trucco estivo per pelle chiarissima

Truccare una carnagione davvero molto chiara comporta alle volte delle difficoltà specialmente per la scelta delle cromie più adatte.

Per la base, di norma è quasi sempre possibile adoperare un fondotinta per pelle chiara con sottotono rosa, da rendere più luminoso con un tocco di illuminante e con un blush rosato.

Il rossetto per la carnagione chiara più adatto all’estate ha i toni del rosa, dal baby pink al rosa Barbie, senza trascurare le nuance più vibranti del fucsia.

Anche il rossetto arancione sulla pelle chiara risulta irresistiile, specialmente per le bionde.

Per gli occhi consigliamo uno smokey eyes nude per il giorno, un ombretto blu notte o verde smeraldo per la sera.

Nella gallery, queste e tante altre idee per truccare la pelle chiara in estate.