Trucco effetto lifting perfetto da fare a casa: 5 semplici mosse per un risultato incredibile

Il trucco effetto lifting è perfetto per andare ad attenuare rughe e segni del tempo e per avere un viso perfetto.

Non servono solo creme o trattamenti estetici, si può avere un grande risultato anche con il giusto make up e con la cura di alcuni punti specifici del volto.

Ovviamente bisogna partire sempre dalla base e quindi ci sono step da seguire con attenzione anche a casa, bastano pochi prodotti l’importante però è avere una beauty routine ogni giorno.

Make up effetto lifting: come farlo a casa

La base per un trucco perfetto che dia al viso la giusta freschezza è una crema idratante e contorno occhi, queste devono essere preferibilmente separate e con effetti liftante così da andare a tirare la pelle nei punti giusti. Quando viene applicata va fatta attenzione, bisogna infatti praticare movimenti circolari verso l’esterno, così da ottenere un risultato migliore. Basta farlo per cinque giorni al mattino e cinque la sera, quindi è un passaggio molto veloce.

Un altro segreto di cui non si può fare a meno oggi per scolpire il viso è ovviamente il contouring. Giocando con luci e ombre si raggiunge un risultato eccellente. Basta posizionare le luci nei punti da esaltare, quindi un make up chiaro, nei punti da camuffare invece il colore più scuro. Si creano le tre dimensioni e quindi il risultato è eccellente.

Un altro strumento di cui non fare a meno è il blush che può cambiare effettivamente il trucco. Si tratta di una tecnica particolare, ovvero l’applicazione con le dita invece del classico pennello. Basta fare attenzione e metterlo andando a ticchettare sul viso verso l’esterno.

Mascara, piegaciglia e illuminante sono invece importanti per lo sguardo quindi soprattutto per coloro che hanno problemi di borse, occhiaie e di zampe di gallina sul contorno occhi. Concentrandosi in questo modo si dona molta luminosità al viso e si evita che questo tenda ad essere troppo pesante.

L’ultimo segreto ma il più importante di tutti per l’effetto lifting è avere una beauty routine ogni giorno sia al mattino che alla sera. Se la pelle non risulta pronta difficilmente riuscirà a dare l’effetto sperato, in questo modo con una base ottimale si riuscirà a generare un make up perfetto rendendo il derma morbido e nutrito e quindi visibilmente più elastico. Scegliere i prodotti specifici per la propria pelle aiuta a valorizzare la propria bellezza e a correggere i difetti del viso.