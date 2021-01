Sette trucchi per far apparire più grande una stanza

Avere poco spazio non deve costringervi a rinunciare a comfort e stile. Per creare lo spazio dove proprio non ce n’è, ci sono dei trucchi. Basta arredare con la testa e seguire qualche piccola regola sulla scelta dei colori.

Ecco sette trucchi per far apparire più grande qualsiasi (mini) stanza.

Per avere spazio, liberatevi del ciarpame

Sì, dovrete trasformarvi in perfette Marie Kondo, non c’è altra scelta. Il primo elemento a rendere uno spazio già piccolo ancora più piccolo è la quantità di “robaccia” che si accumula.

Non mentite, non tutto è un ricordo: eliminate le pile di scatole vuote, i ritagli di giornale che non guardate mai, i volantini vecchi. Meno cose ci saranno sparse in giro, più la stanza ne guadagnerà in termini di spazio.

Foto Pexels | Andrea Davis

Scegliete la palette giusta

Quando scegliete la palette, tenete a mente quanto spazio avete. Una selezione di colori è un perfetto punto di partenza per dare stile e omogeneità all’arredo, ma non bisogna esagerare.

Il tono su tono rischia di appiattire le pareti e l’arredo, mentre un contrasto troppo acceso crea disordine.

Oppure un solo colore, ma davvero sgargiante

Se la vostra stanza è piccola, ma siete così fortunate da avere tanta luce: scegliete una tinta davvero sgargiante. Quando verrà colpita dalla luce naturale, potrà conferire profondità allo spazio. Ma ricordatevi che l’arredo non deve essere troppo pesante, in questo caso: scegliete pochi elementi molto chiari.

Foto Pexels | Pixabay

Investite in arredi intelligenti

Può sembrare una banalità, ma spesso le persone si dimenticano di scegliere arredi che non siano solo belli, ma anche funzionali. Per sfruttare al massimo lo spazio disponibile, soprattutto quando è poco, pensate ad acquistare letti o pouf contenitori, tavoli con cassetti o allungabili, per esempio.

Attenzione alla lunghezza delle tende

L’illusione ottica deve diventare la vostra migliore amica. Per esempio, appendete le tende dal soffitto e non dalla cornice della finestra. In questo modo l’altezza della stanza sembrerà davvero raddoppiata.

Tessuti leggeri e colori chiari

Quando scegliete i tessuti, renunciate al vostro amore per il nero. È difficile, lo sappiamo, ma colori scuri e tessuti pesanti non faranno altro che restringere la stanza. Lino, cotone leggero, taffeta saranno più ariosi.

Foto Pexels | Artem Podrez

Attenzione agli specchi

Non intendiamo “attente a non rompere lo specchio che porta sfortuna”, anche se è vero. E anche se in un ambiente piccolo, in effetti, il rischio c’è. Lo specchio, però, in un ambiente piccolo serve. E più è grande, meglio è.

Certo, le pareti dovranno essere occupate dai mobili, ma cercate di limitare stampe e quadri in favore degli specchi, perfetti per dare l’illusione di una stanza più spaziosa.