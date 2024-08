Troppo pane avanzato dal Ferragosto? Usalo così: metti tutto in padella e te ne innamorerai

Dopo le mangiate di Ferragosto, sicuramente ti è avanzato del pane e, giustamente, non vuoi che diventi troppo duro e poi sei obbligata a gettarlo nell’umido. Ecco quindi che ci siamo noi a darvi una mano si perché vi vogliamo proporre una ricetta perfetta.

E’ buona, veloce e facilissima da fare. Abbiamo poi tutto l’occorrente in casa quindi risparmiano anche, cosa chiedere di meglio? Scorri le prossime righe e prendi appunti. In casa ne andranno pazzi e finirà in men che non si dica!

Ricetta con il pane avanzato? Assolutamente si, è da leccarsi i baffi

La ricetta che vi proponiamo oltre ad essere perfetta perché evita di sprecare pane è anche buonissima e facile da portare se vogliamo fare una gita fuori porta con amici o parenti, oppure se vogliamo andare al mare. Possiamo servirla anche come aperitivo in casa o secondo piatto accompagnata, magari, da pomodori a fette o una bella insalata con un po’ di cipolla di Tropea.

Ma cosa ci occorre e quali sono i passaggi da seguire? Ecco tutto spiegato passo dopo passo.

Ingredienti