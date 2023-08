Troppi chili presi in vacanza? È il momento giusto per la Dieta del Rientro: come funziona

Durante le vacanze estive è facile lasciarsi andare a tanti sgarri e accumulare diversi chili. La Dieta del Rientro può darci una mano

Aperitivi al mare, grigliate con gli amici, gelati di troppo: è facile prendere diversi chili in vacanza. Così, dopo tanti sacrifici per superare con successo l’agognata prova costume, i chili di troppo si accumulano su addome, cosce, fianchi e il ritorno a casa diventa ancora più pesante. Fortunatamente bastano pochi accorgimenti per recuperare il peso forma in poco tempo con la Dieta del Rientro.

Come funziona la Dieta del Rientro, per perdere i chili di troppo accumulati in vacanza

La Dieta del Rientro è il regime alimentare che si può seguire quando si torna a casa dopo le vacanze per riprendere in mano la propria vita, riabituare il corpo allo stress e alle incombenze della vita quotidiana dopo le ferie e perdere i chili di troppo accumulati durante il relax della bella stagione. Questo tipo di dieta non prevede riduzioni caloriche drastiche ma un’alimentazione che fornisca 1500 calorie al giorno. Con queste premesse dovrebbe essere possibile perdere da 500 grammi a 1 kg a settimana e rientrare subito nel peso forma che si aveva prima delle vacanze.

La Dieta del Rientro segue pochi semplici principi, il primo dei quali è mantenere il corpo idratato bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, che permettono di eliminare le tossine accumulate e drenare i liquidi in eccesso ma anche di mantenere l’abbronzatura senza screpolature. Ottime anche le tisane purificanti (tè verde, finocchio, ficus) da bere 4 o 5 volte al giorno. Da bandire per qualche settimana alcolici e bevande zuccherate.

Passando ai pasti, si può partire da una colazione con alimenti dietetici e nutrienti, come yogurt magro e cereali integrali oppure con due fette di pane integrale e marmellata e un frutto più un caffè senza zucchero o poco zuccherato. In generale è consigliabile consumare frutta e verdura che aiutano a rilassarsi e a superare lo stress e la stanchezza da rientro.

Soprattutto uva e frutti rossi, dato il loro contenuto di melatonina, aiutano ad equilibrare i cicli circadiani e a riprendere senza stress i ritmi della vita quotidiana. Inoltre la Dieta del Rientro, in accordo con i tanti studi più recenti, prevede di consumare il 60% del cibo quotidiano entro le 4 del pomeriggio, poiché entro questo orario il metabolismo è più veloce. Di conseguenza la cena dovrebbe essere leggera. Con questi semplici principi della Dieta del Rientro, il ritorno a casa sarà più facile, sia per recuperare la forma fisica sia per superare lo stress e l’ansia post vacanze. Il tutto, ovviamente, dopo aver consultato uno specialista prima di iniziare: ognuno di noi è diverso e ha esigenze nutrizionali differenti.