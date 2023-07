Tronchetto salato senza cottura: la ricetta lampo sfiziosa, fresca e adatta a tutta la famiglia

Ecco una ricetta imperdibile per preparare un deliziosissimo tronchetto salato. I pranzi estivi non saranno più gli stessi.

Con l’avanzare dell’estate, il bisogno di introdurre cibi freschi e adatti alla stagione diventa sempre più forte. Le giornate calde rappresentano un ottimo momento per sperimentare nuove ricette. Ovviamente, nella maggior parte dei casi, si opta per cibi leggeri, in grado di vivacizzare i pasti e donare loro una nota di originalità.

Oltre a gelati e insalate di riso, si può scegliere per un’altra soluzione che si rivela essere adatta a tutta la famiglia. Anche i piccoli di casa non potranno fare a meno di appassionarsi a questo golosissimo piatto. Si tratta del tronchetto salato, facile da realizzare, economico e sfizioso. Si può preparare con ingredienti che non hanno bisogno di cottura e, per questo motivo, esercita una forte attrazione su tutte quelle persone che non hanno voglia di mettersi ai fornelli o di accendere il forno.

Preparare un tronchetto salato da leccarsi i baffi: i passi consigliati

Il tronchetto salato è perfetto per accogliere gli ospiti durante una serata estiva, per un pranzo all’ultimo momento o per quando non si ha voglia di cucinare. Servono solo 15 minuti per dare vita a questa incredibile ricetta. Esistono diverse varianti, ma quella in questione, con i suoi sapori leggeri e la freschezza del formaggio, è particolarmente indicata per questo periodo dell’anno.

Ingredienti

100 g di formaggio fresco spalmabile;

1 fetta di pane per tramezzini lunga;

3 fette di prosciutto cotto;

6 fette di carciofini sott’olio;

20 g di maionese;

3 olive ascolane;

Erba cipollina nella quantità desiderata.

Procedimento

Prima di passare al cuore della ricetta, è importante preparare la farcitura. Prendere uno o due fili di erba cipollina e tritarla finemente per poi mescolarla al formaggio spalmabile e alla maionese. I carciofini vanno tagliati a piccoli pezzi, così come le olive ascolane, precedentemente snocciolate.

La fetta di pane deve essere stesa in tutta la sua lunghezza per accogliere uno strato spesso del ripieno già realizzato. Dopo aver posizionato sulla sua superficie i carciofini e le fette di prosciutto cotto tagliate a metà, si deve precedere con un successivo strato di crema e con il collocamento delle olive.

A questo punto, è possibile arrotolare la fetta per ottenere il proprio tronchetto. Il rotolo si può mangiare subito, oppure, per aumentare la sua freschezza, far riposare in frigo per qualche ora. Prima di servirlo, si consiglia di tagliarlo in fettine sottili.