La primavera è quasi arrivata, è ora di tirare fuori il trench, il capospalla per eccellenza della mezza stagione. Proprio come ha fatto Alessia Marcuzzi, che ci propone un look perfetto assolutamente da copiare se non sappiamo cosa metterci in questi giorni.

La conduttrice punta tutto su un impermeabile di color beige caldo non troppo chiaro e dal tessuto rigido, con cuciture doppie, maniche leggermente a sbuffo e cintura in vita. Un capo molto probabilmente vintage e piuttosto spesso, ideale per riparare dagli ultimi freddi.

Alessia lo abbina a skinny jeans, stivali in pelle marrone piatti e la borsa da spalla Maxi Pinella in colore champagne del suo brand Marks&Angels.

Il trench di Alessia Marcuzzi: ecco le alternative

Trovare il trench perfetto è un’impresa non da poco: deve calzarci alla perfezione, farci sentire a nostro agio, essere senza tempo e soprattutto pratico quando il clima è incerto.

Se vi piace lo stile di Alessia Marcuzzi, allora date un’occhiata alla nostra selezione di impermeabili ideali per la primavera 2021.

Se cercate un trench dallo stile classico, questo è quello che fa per voi.

Foto | Zalando

Spesso e rigido, questo impermeabile un taglio quasi da cappotto, pur rimanendo più leggero.

Foto | La Redoute

Una versione più aggressiva e moda è quella in ecopelle stampa pitone.

Foto | Asos

Rilassato e senza cintura per un taglio più maschile, ideale per chi ama portarlo aperto.

Foto | Massimo Dutti

The last but not the least, ovviamente Burberry, marchio per eccellenza di impermeabili e spolverini. Il prezzo è ovviamente alto: per fortuna su Vestiarie Collective ce ne sono moltissimi usati in ottime condizioni a prezzi accessibili.