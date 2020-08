Treccia a spina di pesce: acconciature e tips per essere sempre al top

La treccia a spina di pesce, è una delle rivisitazioni della treccia in assoluto più stilosa e versatile, complice la sua capacità di prestarsi ad innumerevoli varianti: sono tantissime le acconciature che si possono creare con questa treccia. C’è chi predilige le fishtail braids ad effetto messy, morbide e spettinate, e chi, invece, preferisce realizzare semiraccolti o code alte che terminano poi con questa tipologia di intreccio. Ecco le acconciature con trecce migliori da copiare, perfette per realizzare un look femminile e super glamour.

Continua a leggere

Le trecce restano sempre un evergreen per chi ama raccogliere i capelli ed essere alla moda: chi ama la comodità può pensare alle boxer braid, le doppie trecce preferite dalle boxeur e che abbiamo ritrovato anche sulle passerelle donna, chi ha un mood romantico può provare la treccia francese laterale, chi non ama particolarmente le mode può scegliere una treccia classica mentre la treccia a lisca di pesce è la versione boho chic ed è perfetta per chi vuole un’allure ricercata e un po’ bohemienne allo stesso tempo.

Continua a leggere

La treccia a spina di pesce, in particolar modo, continuerà a riscuotere consensi tra le più abili nel realizzare acconciature. Questa tipologia di treccia, una delle tante varianti tra cui è possibile optare, richiede, infatti, un minimo di praticità e dimestichezza per essere riprodotta. Tuttavia, armandosi di buona volontà, tutte possiamo realizzare una perfetta fishtail braid Sono davvero tante le idee a cui potersi ispirare per fare proprio questo trend senza tempo, a partire dallo styling da adottare, e altrettanti sono gli “ibridi” tra acconciature con trecce differenti che si possono realizzare. Abbondano, ad esempio, idee per braid crown e fishtail braid che coesistono in un’unica acconciatura e, nondimeno, proposte di semiraccolti che terminano proprio con una treccina a spina di pesce.

Continua a leggere

Treccia a spina di pesce spettinata

L’effetto messy leggermente spettinato e dall’aspetto casuale richiede ciocche ribelli che, ad arte, escono dallo schema dell’intreccio. Questo è uno dei mood hairstyle più amati dalle celebrities, sia per la loro vita privata che per le apparizioni sul red carpet. Il capello va leggermente cotonato prima di realizzare la treccia, in modo da risultare più voluminoso, e si può decidere di escludere dall’intreccio i ciuffi anteriori. Chi invece predilige acconciature più ordinate potrà dilettarsi nel preferire un finish wet e lucido per la propria treccia, badando bene al fatto che non ci siano “sbavature”.

Continua a leggere

Continua a leggere

Treccia a spina di pesce laterale

La treccia a spina di pesce laterale è un vero e proprio must. Questa tipologia di hairstyle rientra tra le acconciature top dell’estate e può essere impreziosita rivisitando il proprio intreccio in modo del tutto personale. Si può far partire, ad esempio, la nostra treccia a spina di pesce dalla sommità della nuca, avvolgendola a mo’ di braid crown, per poi farla cadere morbidamente sulla spalla.

Treccia a spina di pesce alta

Continua a leggere

Continua a leggere

La treccia a spina di pesce alta è un’alternativa molto raffinata alla classica coda di cavallo, e può essere l’acconciatura risolutiva in vista di un’occasione importante. L’intreccio parte dall’alto, dalla sommità della nuca, e il punto di partenza della treccia può essere valorizzato dall’utilizzo di fermagli gioiello, in modo da far risultare l’hairstyle ancora più ricercato e chic.

Sfoglia la gallery per scoprire queste e tante altre acconciature con treccia a spina di pesce tutte da copiare.

Continua a leggere