Tre piante da tenere in casa per favorire il rilassamento e contrastare lo stress: belle e profumate, aggiungono anche un tocco di stile

Le piante donano un tocco di colore in casa ma ce ne sono alcune che possono favorire anche il rilassamento e contrastare lo stress.

Per arredare e arricchire una casa, oltre ai soprammobili, si possono acquistare delle piante: queste donano un tocco di colore e di bellezza in ogni ambiente, ma anche un tocco di stile ricercato. Ce ne sono poi alcune che, oltre ad essere esteticamente belle, fanno anche bene alla salute, nel senso che favoriscono il rilassamento e contrastano lo stress. Ecco quali sono e come prendersene cura.

Le tre piante da tenere in casa per favorire il rilassamento e contrastare lo stress

Al giorno d’oggi molte persone sono stressate dai ritmi di vita frenetici e dalle incombenze della vita quotidiana. Dopo una lunga giornata fuori passata a lavorare o a sbrigare altre faccende, non c’è niente di meglio che ritornare a casa e rilassarsi. Alcune piante che si possono tenere in casa possono favorire il relax e contrastare lo stress, oltre a rendere bello e profumato qualsiasi ambiente.

Un esempio è la pianta di lavanda, dal delicato colore violetto e dal profumo intenso. Il fiore di lavanda ha proprietà rilassanti e calmanti e, specie se tenuta in camera da letto, può favorire un buon riposo e tenere lontane le zanzare. Crea un’atmosfera rilassante e aiuta ad abbassare la frequenza cardiaca. Per prendersi cura di questa pianta, sarà sufficiente dotarsi di un vaso in cui inserire un terreno pietroso e secco alternato ad uno strato di ghiaia.

Un’altra pianta che tiene lontano lo stress e che inebria con il suo profumo è il gelsomino. Anche questo fiore favorisce il buon riposo se tenuto in camera da letto. Inoltre il suo profumo ha degli effetti positivi sull’umore. È facile da curare perché sarà sufficiente dotarsi di un vaso basso e di buona terra vegetale per vederlo fiorire rigoglioso e beneficiare delle sue straordinarie proprietà.

Infine, la terza pianta che favorisce il relax e la calma è la valeriana. Spesso usata come infuso per favorire il buon sonno, se tenuta in camera da letto, aiuta a purificare l’aria e a combattere l’insonnia. La valeriana va piantata in un vaso con terriccio ricco. Basterà dare acqua solo quando il terreno è ben asciutto, in modo da evitare pericolosi ristagni. Insomma, le piante non sono solo belle da vedere ma sono anche funzionali per garantire una migliore qualità di vita, all’insegna della tranquillità e della serenità.