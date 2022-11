Tre orologi Tissot perfetti per Natale

Per rendere ancora più luminoso questo Natale cosa c’è di meglio se non regalare o farsi regalare un accessorio prezioso?

Tra le idee regalo più interessanti, Tissot propone per quest’anno i must have per eccellenza: tre incredibili linee di orologi da indossare in ogni occasione per sentirsi sempre unica e speciale.

Foto Shutterstock | Oleksandr Nagaiets

Prx 35 mm, T-Lady e Bellissima scandiscono il tempo delle donne più esigenti che desiderano mostrare quel tocco di classe in più in ogni momento della giornata.

Vediamo nel dettaglio queste splendide collezioni di orologi Tissot donna.

Tissot Prx 35 mm dall’anima vintage

L’orologio Tissot Prx 35 mm è un modello unisex e riprende tutta l’atmosfera vintage degli anni ’70 per far rivivere grandi emozioni anche alle più nostalgiche.

È un orologio dalle linee essenziali perfetto per chi ama il design sottile senza fronzoli. Le dimensioni del segnatempo sono identiche alla versione originale del ’78 con la cassa da 35 mm e il bracciale integrato, alimentato dal movimento al quarzo.

Questo splendido orologio è disponibile in diverse tonalità colorate per soddisfare i gusti di tutte le donne. Troviamo il Prx 35 mm con il quadrante blu, verde, argento, azzurro e anche in una versione champagne, con la cassa e il bracciale completamente in oro.

Una delle particolarità del Prx 35 mm è il fatto di essere perfettamente leggibile anche in totale oscurità grazie ad un un materiale particolare che viene applicato sul quadrante e sulle lancette chiamato Superluminiva®.

Sempre raffinate con il Tissot T-My Lady

Dall’eleganza esclusiva il Tissot T-My Lady si contraddistingue per le linee sinuose e l’alta orologeria di qualità. Questo magnifico segnatempo si indossa con cinturino in pelle e con il bracciale in acciaio ed è il regalo di Natale ideale per chi desidera farsi notare in ogni occasione.

Oltre ai modelli in quarzo, il Tissot T-My Lady è disponibile anche con il movimento automatico che permette una riserva di carica fino a 48 ore con spirale antimagnetica Nivachron, resistente ai campi magnetici in modo da garantire una precisione assoluta dell’orologio.

La versione T-My Lady Gold Blezel è un vero e proprio gioiello prezioso, arricchito da diamanti, con la lunetta in oro 18 carati e movimento automatico.

Tissot Bellissima sempre di moda

Il Tissot Bellissima è un modello di classe e già il nome non ha bisogno di molte spiegazioni: è creato per la donna che desidera sentirsi splendida in ogni istante della giornata.

Il design raffinato, la presenza dei numeri romani sugli indici, il motivo guilloché sul quadrante e la corona con cabochon in ceramica blu offrono la possibilità di indossare un segnatempo chic sempre di moda. Oltre al bracciale e al cinturino in pelle disponibile in diversi colori, c’è anche la magnifica versione con doppio cinturino.

Tutti gli orologi Tissot si presentano con un vetro zaffiro antigraffio estremamente resistente agli urti e sono impermeabili fino a 100 metri senza che nessun liquido, gas o polvere possa entrare dentro l’orologio.

Tissot inoltre permette di personalizzare l’orologio a seconda delle occasioni grazie ad un semplice e veloce sistema di cinturini intercambiabili. Il risultato non è quello di indossare un semplice orologio, ma un accessorio unico e sempre diverso.