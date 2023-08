Tre fiori da piantare a Settembre per avere un balcone (o un terrazzo) rigogliosi questo autunno: tutti ti invidieranno

Settembre è il mese migliore per piantare alcuni bellissimi fiori in balcone o in terrazzo. Ecco quali sono.

Dopo un’estate rovente, è il momento di ripopolare il proprio balcone o terrazzo di bellissimi fiori. Settembre è infatti il mese ideale per piantare alcune specie e dedicarsi a loro con passione e costanza così da proteggerli durante il freddo inverno e da vederli fiorire in primavera. Non tutti i fiori possono essere piantati in autunno ma ci sono alcuni tipi che, messi in balcone o in terrazzo, faranno un vero figurone, donando un tripudio di colori e profumi da far invidia a tutti i vicini e i passanti.

Consigli per piantare in maniera ottimale a Settembre

Quando si decide di piantare dei nuovi fiori in balcone o in terrazzo, la scelta non può essere casuale.

Infatti ci sono dei precisi criteri da seguire, fra cui il clima, la stagione e le proprie preferenze estetiche. In base a questi fattori, si potrà ottenere un ambiente esterno rigoglioso, colorato e profumato. L’importante è che il fiore abbia l’ambiente naturale e climatico migliore, con la giusta esposizione alla luce e al sole, anche durante la stagione autunnale. Per questo ci sono dei tipi di fiori che si possono piantare da Settembre in poi e altri che invece dovranno aspettare altri mesi o stagioni.

Per quanto riguarda i fiori da terrazzo o balcone, è preferibile procurarsi i semi di fiori o i bulbi, che resistono alle basse temperature e per questo possono essere piantati all’esterno. Ovviamente bisognerà valutare la loro resistenza al vento e alle piogge, che sono più frequenti in autunno. Se si prendono i bulbi, bisogna fare attenzione alla profondità, alla distanza e alla loro direzione nel terreno. Sia per i bulbi sia per i semi, poi, vale la regola di irrigare la terra regolarmente e con acqua a sufficienza.

I tre tipi migliori di fiori da piantare a Settembre

Sono tante e colorate le specie di fiori da poter piantare in autunno, a cominciare dal mese di Settembre che sta per arrivare.

Si parte dai bucaneve, anche chiamati campanule. Questi si presentano sotto forma di bulbi che possono essere piantati in terra a circa 10 cm l’uno dall’altro in buche profonde almeno tre volte il loro diametro. In alternativa si possono piantare anche in un vaso da riporre sul davanzale o in balcone. In ogni caso è importante arricchire il terriccio con dell’humus e del guano. I fiori compariranno a partire da febbraio, annunciando la primavera.

Il secondo tipo di fiore da piantare a Settembre è la calendula, che si può tenere comodamente in un vaso in balcone o in terrazzo per riempire di colore e profumo il proprio ambiente esterno. Fra l’altro questo fiore è anche commestibile e ha notevoli proprietà. Per piantarli basterà procurarsi i semi e riporli a circa 1 cm di profondità e a 30 cm l’uno dall’altro in un vaso posizionato in pieno sole. Dopo la semina bisognerà nebulizzare un po’ di acqua e proteggere la pianta dalle gelate dei mesi più freddi.

I fiori spunteranno da marzo a settembre, eccetto che nei mesi più freddi. Per questo si avrà quasi tutto l’anno un balcone o un terrazzo rigogliosi. Infine, un altro bellissimo fiore da piantare a Settembre è il tulipano, disponibile in diversi colori ma sempre bellissimo. Per piantarli basterà procurarsi i bulbi e piantarli nel terreno ad una profondità tra i 10 e i 30 centimetri in base al tipo di bulbo (più è alto lo stelo e più in profondità bisognerà riporre il bulbo) e a distanza di circa 15-20 centimetri l’uno dall’altro.

La pianta va posizionata in pieno sole e non esposta al vento così da non spezzare gli steli. Il terriccio deve essere sabbioso e adatto al drenaggio. Le annaffiate andrebbero date ogni 2-3 giorni ma, se piove, meglio evitarle, così da scongiurare il rischio di ristagni d’acqua. La fioritura avviene nei mesi tra marzo e maggio donando dei fiori che durano per alcune settimane prima di appassire. Con questi fiori il successo di colori e profumi nel proprio balcone o terrazzo è assicurato!