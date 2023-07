Tre fiori che amano l’estate e resistono alle alte temperature: sul balcone fanno un figurone

A tutti piace avere un balcone coloratissimo, ma in estate può essere difficile. Ecco tre fiori che resistono alle alte temperature.

Un balcone ben curato, rigoglioso, è il sogno di tutti. Si dice sempre che l’occhio vuole la sua parte e, ovviamente, se ci prendiamo cura dell’interno della nostra casa la stessa accortezza dobbiamo applicarla anche agli esterni. Cosa c’è di più bello che ospitare piante coloratissime che aggiungono colore ed eleganza? In estate, però, sappiamo che il caldo può essere un nemico ostinato. Ecco tre fiori che resistono bene alle alte temperature e hanno un estetica spettacolare.

Ogni stagione ha le sue fioriture, questo lo sappiamo bene. Ci sono alcune tipologie di piante, però, che hanno la capacità di resistere e sopportare bene il cambio di clima. Per tale motivo costituiscono delle scelte furbe che ci semplificano la vita. Questi tre fiori resteranno magnifici anche col caldo torrido estivo.

Resistono al caldo estivo: tre fiori da non far mancare sul balcone

Ce n’è per tutti i gusti, perché, come sappiamo, ognuno di noi ha preferenze specifiche. Per fortuna, i tre fiori di cui parliamo sono un vero spettacolo per gli occhi: splendidi da vedere, quasi magici, coloratissimi. Iniziamo subito dalla lavanda, che tutti conosciamo bene. Con le sue sfumature che vanno dall’indaco al violetto, fino al blu tenue, è dotata di un profumo inconfondibile, fresco.

Pochi sanno che si tratta di un sempreverde e ciò significa che sopravvive tanto all’afa estiva quanto al gelo invernale. Inoltre non richiede particolare cura e non ci sono problemi a tenerla esposta al sole. Infine, ha anche una sorta di effetto repellente per insetti e simili: pazzesca e irrinunciabile.

Passiamo alla Portulaca. Un magnifico esemplare con fiori dai colori intensi, che spaziano dal rosa acceso al giallo e che donano un tocco di luminosità unica ai nostri esterni. La sua capacità di trattenere l’acqua nel giusto la rende particolarmente adatta all’estate e resiste bene anche ai raggi diretti del sole. Facile da curare e bellissima da vedere: una scelta furba da non farsi scappare.

Infine, il Geranio. Anche in questo caso una vera gioia per gli occhi: sfumature rossastre che virano anche nel rosa chiaro o corallo. Originario dell’Africa Meridionale, è adatto ai climi caldi e resiste bene alle alte temperature estive, ma anche al freddo, sebbene occorra fare attenzione affinché non si trovi al di sotto dei zero gradi. Oltre a essere splendido, il Geranio, come la Lavanda, funge da repellente naturale per tenere lontane le zanzare. Cosa chiedere di meglio in estate?